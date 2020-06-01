Собак конфискуют и продают на аукционах: почему животных приравнивают к имуществу

В соцсетях продолжают обсуждать ситуацию вокруг продажи на аукционах собак, которые оказались в списке арестованного имущества должников. Теперь предложение о том, чтобы продать собаку и оплатить коммуналку, не кажется таким уж нереальным. Сайт "Сегодня" разбирался, насколько это законно и почему Минюст продает животных должников.

Животных конфискуют за неправильное обращение и долги

В конце мая Министерство юстиции выставило на продажу собак, которые оказались в списках арестованного имущества. Так, в системе электронных торгов ГП "Сетам" появилась возможность приобрести двухлетнюю восточноевропейскую овчарку и пятилетнего питбуля. К слову, практика эта не новая, и животных на аукционе продают не первый год.

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22 мая на торги выставили собаку породы питбультерьер 2015 года рождения со стартовой ценой в 112,5 грн. Зовут собаку Тора, а конфисковали ее еще в октябре 2019 года. После шумихи, которая поднялась в социальных сетях и СМИ, собаку купили за 11 тыс. грн, да еще и оставили послание журналистам с жалобами на власть и Минюст.

Восточноевропейскую овчарку из Хмельницкой области, которую тоже недавно выставили на аукцион, купили за ту цену, которая и была назначена — 1300 грн.

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Есть на портале и дворняги, которых продают за 40 или 50 грн. Зачем это делается и как поможет покрыть долги – представить сложно. Тем не менее, не всегда животных конфискуют именно за долги.

Министр Юстиции Денис Малюська написал пост на своей странице в Facebook о том, что животных, которые выставлены на продажу, конфисковали не за долги. Он отметил, что питбулю не повезло с хозяевами и характером.

"Сначала об этой конкретной собаке (питбуле, — ред.), которой не повезло с хозяевами, не повезло с характером. Результат — укушенные обычные прохожие, владелец оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил собаку конфисковать. То есть речь не идет о продаже за долги", — пишет Малюська.

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Он добавил, что Минюст действительно по решению судов вынужден отбирать животных у их владельцев, и подчеркнул, что это часто идет на пользу тем животным, которых забирают из-за ненадлежащего содержания.

"Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных (имеются в виду сельскохозяйственные животные, — ред.), которые имеют стоимость. Если животное является домашним животным, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких). Понимаю, что у многих отложился в голове необдуманный тезис депутата о продаже собак для оплаты коммунальных услуг. Реалии жизни несколько сложнее", — написал министр.

Также, по словам чиновников, до той поры, пока не состоится аукцион, питомцы живут у своих хозяев, и к ним наведываются представители оценочного бюро, именно они следят за животными и устанавливают им цены. После аукциона за животным приезжают судебные приставы, которые забирают его и передают новым владельцам.

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Животные в украинском законодательстве считаются вещами

Юрист Ярослав Жукровский поясняет, что современное украинское законодательство определяет домашних животных не субъектами, а объектами права. А точнее как движимое имущество должника, которое можно описывать, арестовывать и реализовывать. Поэтому, когда прибывает исполнитель, чтобы описать имущество того или иного человека, он может описать также и животное.

"При проведении такого исполнительного действия государственный или частный исполнитель описывает все, что попадается на глаза: от предметов быта — телевизоров, чайников, утюгов, обуви – до других движущихся объектов. То есть фактически животные в таком случае также описываются как движимое имущество. И на них накладывается арест с возможностью дальнейшей реализации. И не только собаки являются лотами в системе электронных торгов, там можно приобрести, например, корову по кличке "Фиалка", или корову по кличке "Пиония", или даже корову по кличке "Белочка". На платформе торгов под арестованным имуществом можно найти лоты — "свинья в количестве 1 головы белого цвета". То есть, на самом деле проблема не в самом "Сетаме", ведь он реализует все, что ему передают для реализации государственные или частные исполнители по установленной процедуре", — говорит Жукровский.

Людмила Луцюк, адвокат по правам животных, в комментарии "Сегодня" рассказывает, что в Украине поучаствовать в аукционах и приобрести животное может любой желающий, тогда как в других странах необходимо подтвердить, что у вас есть все условия для содержания животного. К тому же в Украине животное может выкупить тот же хозяин, у которого конфисковали питомца за "жестокое обращение".

Она добавляет, что проведение аукциона по продаже животных нарушает принцип гуманности. Кроме того, после проведения аукционов животные, попавшие к недобросовестным владельцам, могут стать объектами правонарушений или преступлений, поэтому адвокат добавляет, что в украинское законодательство необходимо внести изменения.

"Нужно предусмотреть механизмы, которые будут устанавливать обязательную передачу живых животных в организации, которые могут обеспечить условия содержания животных в соответствии с законодательством. Кроме того, обращаем внимание, что удержание конфискованного и/или арестованного живого имущества в виде животных должно осуществляться за счет государственного бюджета и/или владельца, соответственно необходимо урегулировать вопрос выделения денег из бюджета и механизмы взимания оплаты за содержание с владельца", — поясняет Луцюк.

Александр Тодорчук, основатель организации UAnimal, считает сложившуюся ситуацию с конфискацией и продажей животных недопустимой.

"Животных выставляют на торги по абсолютно разным причинам. Понятно, что Минюст ищет какие-то позитивные стороны и рассказывает, что животных изымают только из-за жестокого обращения или ненадлежащего содержания, но на самом деле эти причины абсолютно разные. Среди этих причин, в том числе, есть и изъятие за долги или другие правонарушения. В основе этой проблемы лежит следующий факт – то, что происходит сейчас, происходит в рамках действующего законодательства. В украинском законодательстве животные рассматриваются как обычное имущество. Все, что вы можете сделать с имуществом, вы можете сделать с животным. Условно говоря, если у вас есть диван дома, вы можете его продать, выкинуть и т.д. И, если вы банкрот и у вас за долги забирают имущество, ваш диван заберут в том числе. И в украинском законодательстве сейчас животные ничем не отличаются от этого же дивана, и в этом главная проблема", — говорит Тодорчук.

Он добавил, что если посмотреть на цены, за которые выставлены животные, они достаточно низкие. Обычно тот же Минюст рассматривает этот вопрос в следующем контексте — за долги у вас забирают животное, но вы можете выкупить его назад. Т.е. собственник может выкупить свое животное назад и таким образом немного погасить свой долг.

"Сейчас в парламенте анализируют мировой опыт и разрабатывают правки для законодательства, которые могли бы решить эту проблему. Если коротко, то статус животных должен быть изменен и животные не могут рассматриваться как обычное имущество", — подытожил Тодорчук.

О том, как народный депутат предлагал пенсионерке продать собаку и оплатить долги за коммуналку, смотрите в нашем сюжете:

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