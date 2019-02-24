Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Жизнь красивее, чем шуба": в украинских городах прошли акции против меха

Вчера, 23:59

К событиям присоединился Киев, Житомир, Львов, Запорожье, Тернополь и другие города

Фото: facebook.com/O.Skytalinska
Фото: facebook.com/O.Skytalinska.
"Жизнь красивее, чем шуба": в украинских городах прошли акции против меха //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/311/8ae/5c73118ae7c6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/311/8ae/5c73118ae7c6d.jpg Украина К событиям присоединился Киев, Житомир, Львов, Запорожье, Тернополь и другие города

В 10 городах Украины в воскресенье провели акции против использования меха, от которого уже отказались многие мировые бренды.

Об этом Громадському сообщил основатель зоозащитной инициативы UAnimals, которая запустила акцию, Александр Тодорчук.

К событиям присоединился Киев, Житомир, Львов, Запорожье, Тернополь и другие города.

В руках люди держали плакаты с надписями "Снимай мех навсегда", "Жизнь животных важнее шубы", "Жизнь красивее, чем шуба".

На акции в Киеве участники также собирали меховые вещи, чтобы передать их бездомным через общественную организацию "Жизнелюб". Тодорчук отметил, что удалось собрать две большие коробки.

Еще одной целью акции было стимулировать народных депутатов проголосовать за законопроект №10019, который предусматривает запрет меховых ферм. В его поддержку собирали подписи.

Также люди в 10 городах Украины призвали украинских дизайнеров и бренды отказаться от использования меха в своей одежде.

В конце сентября 2018 года петиция за запрет производства меха в Украине на сайте Верховной Рады набрала более 26 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.

Великобритания, Нидерланды, Австрия, Чехия, Македония – страны Европы массово начали отказываться от производства меха и запрещать пушные фермы. В Украину мировые тенденции приходят с опозданием, и если везде уже говорят о том, что это жестоко и вредно, а мировые бренды отказываются от такой одежды, в нашей стране все еще продолжают функционировать меховые фермы.

Однако нынешней зимой Украину накрыла модная волна, возведя шубы из эко-меха на пик популярности. 

Более подробно о том, почему Украине стоит отказаться от мехового бизнеса, читайте в материале сайта "Сегодня": Меховые фермы в Украине: чем вреден "кровавый бизнес" и что с ним делать

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Шуба, акция протеста, мех, зоозащитники

Вы сейчас просматриваете новость " "Жизнь красивее, чем шуба": в украинских городах прошли акции против меха". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Искусственная шуба: чем она лучше натуральной

19 декабря 2018, 14:38

Мода на эко-мех накрыла Украину, и теперь все хотят шубы из "чебурашки"

Отказ от меховых ферм не повлияет на украинскую экономику – эксперт

22 ноября 2018, 07:36

Ежегодно в нашей стране убивают более 630 тыс. норок на шубы

Волонтеры рассказали, какой вред экологии наносят меховые фермы

21 ноября 2018, 07:27

Меховые фермы загрязняют воду канцерогенами и аммиаком

Для производства шуб в Украине ежегодно убивают более 630 тыс. пушных животных

20 ноября 2018, 07:16

Сейчас в Украине официально работают 37 меховых ферм.

Меховые фермы из Европы массово "переезжают" в Украину – зоозащитник

19 ноября 2018, 07:40

Сейчас в Украине официально работают 37 меховых ферм.

Меховые фермы в Украине: чем вреден "кровавый бизнес" и что с ним делать

18 ноября 2018, 07:38

Ежегодно в нашей стране убивают более 630 тыс. норок на шубы

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Слава есть, а денег нет: 7 звезд, которые в долгах, как в шелках

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Семь привычек, которые выдают людей, склонных к измене

''Ветеран'' из садика: пропагандистка Путина оконфузилась в эфире

Боевики "ДНР" раскрыли данные о своих потерях в 2018 году
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки