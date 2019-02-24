"Жизнь красивее, чем шуба": в украинских городах прошли акции против меха

К событиям присоединился Киев, Житомир, Львов, Запорожье, Тернополь и другие города

Фото: facebook.com/O.Skytalinska.

"Жизнь красивее, чем шуба": в украинских городах прошли акции против меха //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/311/8ae/5c73118ae7c6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/311/8ae/5c73118ae7c6d.jpg 2019-02-24T23:59:00+02:00 Украина К событиям присоединился Киев, Житомир, Львов, Запорожье, Тернополь и другие города

В 10 городах Украины в воскресенье провели акции против использования меха, от которого уже отказались многие мировые бренды.

Об этом Громадському сообщил основатель зоозащитной инициативы UAnimals, которая запустила акцию, Александр Тодорчук.

К событиям присоединился Киев, Житомир, Львов, Запорожье, Тернополь и другие города.

В руках люди держали плакаты с надписями "Снимай мех навсегда", "Жизнь животных важнее шубы", "Жизнь красивее, чем шуба".

На акции в Киеве участники также собирали меховые вещи, чтобы передать их бездомным через общественную организацию "Жизнелюб". Тодорчук отметил, что удалось собрать две большие коробки.

Еще одной целью акции было стимулировать народных депутатов проголосовать за законопроект №10019, который предусматривает запрет меховых ферм. В его поддержку собирали подписи.

Также люди в 10 городах Украины призвали украинских дизайнеров и бренды отказаться от использования меха в своей одежде.

В конце сентября 2018 года петиция за запрет производства меха в Украине на сайте Верховной Рады набрала более 26 тысяч подписей из 25 тысяч необходимых.

Великобритания, Нидерланды, Австрия, Чехия, Македония – страны Европы массово начали отказываться от производства меха и запрещать пушные фермы. В Украину мировые тенденции приходят с опозданием, и если везде уже говорят о том, что это жестоко и вредно, а мировые бренды отказываются от такой одежды, в нашей стране все еще продолжают функционировать меховые фермы.

Однако нынешней зимой Украину накрыла модная волна, возведя шубы из эко-меха на пик популярности.

Более подробно о том, почему Украине стоит отказаться от мехового бизнеса, читайте в материале сайта "Сегодня": Меховые фермы в Украине: чем вреден "кровавый бизнес" и что с ним делать

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Жизнь красивее, чем шуба": в украинских городах прошли акции против меха". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.