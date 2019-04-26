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"Жизнь нам это не улучшит": "паспорта" Путина не вызвали ажиотажа в ОРДЛО

26 апреля, 14:56

Российская оккупация настолько усложнила жизнь людям, что им уже не до паспортов РФ

Фото: Сегодня

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей не в восторге от возможности получить российское гражданство, получение которого облегчил президента РФ Владимир Путин. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Согласно последней информации группы ИС, введение РФ "упрощенного получения российского гражданства" пока особого ажиотажа среди местного населения в оккупированных районах Донбасса не вызвало. Среди граждан ходят слухи о том, что "жизнь нам это не улучшит" и граница между "ЛДНР" и Россией "от этого не исчезнет", – написал Тымчук.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Отметим, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В свою очередь Верховная Рада приняла постановление об обращении к Западу из-за "паспортного" решения Путина по Донбассу. Украинские депутаты обратились не только к мировому сообществу, но и напрямую к президенту России, а также призвали ударить по России еще большими санкциями.

25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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Тег Путин, Донбасс, паспорта, Тымчук, ОРДЛО

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Сегодня

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