Жизнь после фронта: ученый-гуманитарий после АТО кардинально сменил профессию

Каждый, вернувшийся с войны носит ее частицу в своем сердце, в этом убедился на собственном опыте, говорит Андрей

Армейский опыт ветеранов АТО дома трансформируется порой очень неожиданно. Ученый-гуманитарий, преподаватель и художник Андрей Гречанюк, вернувшись с передовой, взялся за совершенно новое ремесло.

Военная кафедра Черновицкого национального университета. Здесь уже более чем полстолетия готовят офицеров запаса. Преподаватели говорят, что даже в страшном сне представить не могли, что выпускники гражданского ВУЗа могут оказаться на войне. Но в 2014 году гордость кафедры, артиллеристы, взялись защищать страну.

Вот его батарея защищает позиции возле Дебальцево. А вот подразделение старшего офицера Гречанюка обороняет подступы к поселку Счастье.

Каждый, вернувшийся с войны носит ее частицу в своем сердце, в этом убедился на собственном опыте, говорит Андрей. Вернувшись домой, освоил ремесло – ювелирное. Женские кольца и кулоны делает по собственным эскизам из отработанных гильз.

И здесь же, среди нехитрого инструмента, картин и эскизов – одна из самых дорогих книг. Сшитая современным способом, похожая на старинный фолиант. Книга по артиллерийскому делу – теперь всегда под рукой у Андрея Гречанюка.