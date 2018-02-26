Жизнь после плена: история киборга №1

Его называют киборгом номер один. Майор Андрей Гречанов защищал Донецкий аэропорт. В последний момент успел вывести своих людей из терминала. А спустя полгода пошел в разведку и попал в плен. Освободить героя пытались 4 месяца. Выменяли на российского офицера.

Изможденный и похудевший. Киборг Андрей Гречанов пробыл в плену 4 месяца. О том, что свободен, в первую очередь сообщил маме.

Так защитник донецкого аэропорта выглядит сегодня. У сердца – орденская планка. Под ней – полицейский значок. Гречанов – начальник отдела обеспечения воздушной поддержки. Разыскивают людей с помощью дронов.

Это легендарное фото военного корреспондента Сергея Лойко из Донецкого аэропорта. В главной роли Гречанов.

Постапокалипсные пейзажи. Всеё оборванное, разбитое. Такое впечатление было, что попал в другой мир, в фильм какой-то.

В январе пешком вывел своих людей из терминала. Был ранен. Но службу не бросил. Через полгода пошел в разведку и попал в засаду. В плену его пытали. Били током, плоскогубцами сломали мизинцы.

Киборга Гречанова боевики согласились менять только на российского офицера. До сих пор помнит его лицо.

Что с тем майором – не знает. Сам на жизнь не жалуется. Теперь подполковник. Есть работа и любимая жена.