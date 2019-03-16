Жизнь после томоса: в регионах начались гонения и захваты храмов УПЦ

Что происходит в глубинке с приходами, отказавшимися перейти в ПЦУ

Служение. Отец Иоанн уже 30 лет в Гуще, последние 4 — служит в домике, который хотят отобрать. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Жизнь после томоса: в регионах начались гонения и захваты храмов УПЦ Анастасия Белоусова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b71/459/5c8b714596125.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b71/459/5c8b714596125.png 2019-03-16T07:30:00+02:00 Украина Что происходит в глубинке с приходами, отказавшимися перейти в ПЦУ

С тех пор, как патриарх Варфоломей дал Украине томос об автокефалии, Украинская православная церковь во главе с блаженнейшим Онуфрием столкнулась с проблемой — перехода/не перехода в новую структуру под названием Православная церковь Украины (ПЦУ). Речь шла об исключительно добровольном переходе представителей УПЦ в ПЦУ и сохранении прав религиозных общин. Часть приходов — в частности, в Винницкой области — добровольно перешли в новую церковь. Но вскоре из разных уголков страны стали поступать сигналы о гонениях и захвате храмов УПЦ. Первыми заговорили о нарушении прав религиозных общин в глубинках Ровенской и Волынской областей. "Сегодня" побывали в шести приходах, чтобы разобраться — что происходит на самом деле и есть ли жизнь после томоса. Мы публикуем первую часть репортажа.

Гуща: годы без храма

Первым местом нашего непростого паломничества оказалось село Гуща Ровенской области. Здесь прихожане УПЦ несколько лет молятся в домике священника и не могут зайти в свой храм — с 2015 года там служат представители УПЦ КП (ныне — ПЦУ). Изменилось ли что-то сейчас? Оказалось, да. После томоса, как говорит протоиерей Иоанн и его паства, они стали получать новые угрозы — их хотят лишить и молитвенного домика.

В день, когда мы приехали, была родительская суббота и на крытой веранде несколько столов были полны хлеба для освящения. Своим появлением мы едва не сорвали службу — прихожане занервничали, по комнаткам, заполненным людьми, пошел испуганный ропот. И только когда батюшка Иоанн сообщил: "У нас гости, журналисты, которые хотят узнать, как мы живем", люди успокоились и продолжили службу. Удивительно было слушать, что часть молитв читал... мальчик семи лет. Оказалось, он знает все наизусть и с 4 лет служит в храме вместе с батюшкой!

Прихожане. По воскресеньям здесь — до 50 семей, а на Пасху — 100

"Слава томосу!"

Настоятель, протоиерей Иоанн, служит в Гуще уже 32 года.

"Тогда, в 1996 году, храм был в полном запустении, но мы Божьей милостью его отремонтировали, поменяли купол, перекрыли крышу, сделали ремонт, приобрели утварь и стали служить, — вспоминает отец Иоанн. — В марте 2015-го приехали какие-то люди, взломали двери храма ломами, даже милиция им помогала. Потом в газете местной вышла благодарность за "возвращение храма". Мы обратились в суд, на котором вышло постановление — проводить в храме поочередные служения представителей УПЦ и УПЦ КП. Но ни меня, ни прихожан УПЦ в храм не пускают. Мы переоборудовали домик священника в храм и молимся здесь. Но и тут не дают покоя. То дверь гвоздями заколачивают, чтобы мы не вошли. То воду отключат, то электричество. Обзывают москалями и сепаратистами, кричат вслед "Слава томосу!". Морально — очень тяжело. Страшный момент сейчас, но я верю, что Господь позволит нам дожить до того времени, когда все станет на свои места. Жаль, что по нашему пути скорби теперь следуют множество других церквей, оставшихся верными блаженнейшему Онуфрию и УПЦ".

УПЦ и ПЦУ. Приходы в Гуще отделены друг от друга забором

"Можно делить людей?"

Приход отца Иоанна достаточно большой — более 100 семей.

"Я была свидетельницей строительства нашего храма, его обновления, ремонта. Всегда ходила туда молиться. Потому мне особо горько принимать то, что нас перестали туда пускать, — говорит прихожанка Мария Владимировна. — Когда это произошло, помню, мы всю ночь стояли на пороге храма и молились, читали псалтырь. Но пришли молодые, сильные хлопцы и нас, женщин — старых и молодых, стали отталкивать и сбрасывать с порога храма. Милиция приехала, но не вмешивалась. Когда нас оттащили, болгарками срезали замки, вскрыли двери, вошли в храм... Нам остается только молиться и радоваться, что отец Иоанн нам служит и остается верным. Мы как можем помаленьку украшаем наш молитвенный дом, бережем его. Только кто чужой появится, переживаем, что нас снова будут выгонять! Ощущение, что пытаются совершить насилие над нашей душой. Но над душой нельзя свершать насилие безнаказанно. Разве можно так делить людей? Помогите нам, пожалуйста, чтобы нас не трогали".

Икона. Из старого храма

Пасха с фонариками

"Забрали храм — ваше дело, мы туда не ходим, даже на тамошнее кладбище, где похоронены мои предки, с тех пор я и ногой не ступала, — добавляет прихожанка и жительница соседнего села Чудныця Татьяна Матвийчук. — Сейчас мы молимся здесь, но и тут нас не оставляют в покое. Двери гвоздями забивали, вешали таблички — якобы дом приватизирован. После суда, завершившегося в нашу пользу, нам перекрыли свет и воду. Ходили по людям, просили воду, чтобы освятить храм. Воду нам через время вернули, а за свет пришлось отдать 15 тысяч, чтобы свой столб нам поставить. Паски святили с фонариками в руках — ничего, даже необычно было. Сейчас уже потихоньку делаем иконостас, скоро доукомплектуем его, чтобы все было празднично. У нас все есть. И Бог в душе есть, есть и разного возраста прихожане, много молодых семей. Жаль, что до сих пор батюшку дергают, измываются, вслед кричат. Сначала было очень тяжело, но я верю, что все будет хорошо. Наша власть рано или поздно повернется лицом к людям и будет вместе со своим народом. И по-русски говорим: "Слава Украине!", и по-украински: "Слава Україні!". Как по-русски: "Слава Богу", так и по-украински: "Слава Богу". Слава в Вышних Богу, а на земле мир!".

Мы отправились в храм ПЦУ, чтобы пообщаться с тамошними прихожанами, узнать их точку зрения. Но не удалось. Как только стоящие на ступеньках церкви люди увидели, что приехали журналисты, тут же стали кому-то звонить и заперли калитку на ключ.

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Курозваны: испытание

Следующим пунктом стало село Курозваны Ровенской области. Здесь только вчера прихожане УПЦ лишились своего Свято-Покровского храма. Службы теперь, как и в Гуще, проходят в домике священника. Комнатку, где батюшка спал и молился, переоборудовали в алтарь, коридор и еще одна большая комната стали местом для прихожан. Их было столько, что мы с трудом смогли войти. Корзинки поминальной субботы стояли на полу, внутри каждой горела свечка.

"30 лет назад в этом домике крысы через дыры в стенах бегали, селяне помогли его сделать теплым и уютным, — вспоминает настоятель Свято-Покровской церкви протоиерей Владимир. — Тогда никто не представлял, что здесь будет церковь. В протоколе опроса о переходе в ПЦУ, который был проведен местной властью, тех, кто хотел остаться в лоне УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием, оказалось 337, а за переход проголосовали 290. Но вчера нашу церковь захватили. Это делали люди нашего села, но я десятки лет не видел их в храме. Они не являются религиозной общиной, но их сила решила все. Видимо, пришло время нам закаляться, чтобы молитвенно противостоять тем вызовам зла, которые существуют сегодня".

Курозваны. Дом священника уже несколько дней как храм

"Нас никто не слышит"

"Я ходила в нашу церковь с самого рождения. В школе за веру меня заставляли стоять на коленках три часа! И мне особо обидно, что нас, верующих, словно никто не слышит! — добавляет Надежда Кравчук, жительница села Курозваны. — На собраниях сельрады стоял вопрос о проведении инвентаризации, и только вчера мы узнали, что на самом деле речь шла о захвате церковного имущества. В храме не было никакого государственного имущества, все мы жертвовали и делали сами. За два дня до инвентаризации агрессивно настроенные местные жители приехали к храму на шести машинах и взломали двери. Когда мы стали молиться, те, кто ворвался в храм, пели внутри гимн и кричали: "Слава Украине!", аплодировали. Я пыталась объяснить, что это не моя и не их церковь, а наших предков. Но меня никто не слушал. Мы ведь не против ПЦУ, но у каждого должно быть право выбора — в какую церковь ходить. Обидно, что власть изгнала нас из храма. Хотели еще забрать этот домик священника, угрожали батюшке. Мы обратились в полицию, попросили защиты, полицейского дежурства около домика и, конечно, будем сами охранять батюшку как можем. Мы верим в Бога и не боимся ничего. На мой вопрос молодым полицейским: "Почему вы нас не защищаете?", один из них ответил: "Не переживайте, на все будет суд Божий". Значит, может, еще не все потеряно?"

"Это был спланированный акт захвата нашей церкви, — добавляет прихожанка Светлана Ивановна. — В то утро мы поняли, что тихо и мирно ничего не будет. В 9 утра в храме уже стояли новые замки, чтобы мы не могли зайти внутрь. Наши прихожане стояли возле ворот, молились, просили, но в ответ нашему батюшке стали кричать: "Ганьба!". Началась потасовка. Мы вызвали полицию, и если бы она не приехала — из нас бы галушки сделали. Благодаря полиции удалось избежать кровопролития. Что ж, пусть ходят и молятся в нашу церковь. Вечером захватившие привезли батюшку из соседнего села, служили службу, но нас там уже не было".

Алтарь. Таинства проходят в спальне священника

Необычное знамение

Прихожане рассказали нам удивительную историю о том, как проходила первая служба при закрытых дверях церкви.

"Когда мы читали акафист Божией Матери, в небе из ниоткуда появился круг, как пушистая снежинка, — говорят прихожане. — Как только акафист завершился, круг потихоньку стал уплывать". "Мы это расценили так, что Божия Матерь нас не оставляет, — поясняет батюшка. — Она дала нам знак того, что она вместе с нами. Мы ходим под покровом Божией Матери, надеемся на ее материнскую ласку".

Родительская суббота в Курозванах. Освящение хлебов

Взгляд со стороны

Кстати, все прихожане и батюшки говорили с нами по-украински, и многие удивлялись: "Ну як вони можуть називати нас москалями?".

Когда мы вышли из домика и направились к захваченному храму, дорогу нам перекрыла толпа людей. Полиция стояла поодаль. Заявила, что не знает, почему тут собрались люди, но вмешиваться до потасовки они не будут. Когда же мы подошли к людям, нам стали выкрикивать: "Кто вы такие? Покажите удостоверение! Без вас здесь разберемся! Мы вас не звали!". Словом, переговоры успехом не увенчались. У нас чуть не отобрали телефоны и камеры. Следом за нами к толпе подошел американский журналист с переводчиком, также приехавший сделать репортаж о религиозной жизни после томоса, но толпа стала хватать его за полы одежды и чуть не лишила айфона.

Курозваны. Полиция следит за толпой, которая окружила храм

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Вашингтон в Курозванах

"Я был в Киеве на Форуме семьи, когда узнал о ситуации здесь, то попросил привезти меня сюда, — поясняет "Сегодня" свой визит из Вашингтона в Курозваны Брайян с’Брайен. — То, что я увидел, меня ошеломило. Ситуация грустная и проблемная. То, что людей выгнали из храма и закрыли для посещения, — не выглядит как законное действие. Людям ограничили доступ к их приходу. Я думаю, что много людей в мире придут на помощь, потому что это основополагающее право человека — свобода вероисповедания и проведения ритуалов в значимых для них местах. Группе парней нельзя так просто взять, выгнать людей и закрыть храм для них. Как можно закрыть церковь перед этой бабушкой, которая здесь молилась целую вечность? Это неправильно! По всем мировым законам человек не может быть изгнан из места своего религиозного служения. Необходимо вынести эту ситуацию на всеобщее обозрение. Люди во всем мире должны знать, что происходит в Украине".

Спокойно пообщаться американский журналист смог только с отцом Владимиром из УПЦ

Продолжение в следующую субботу.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

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АВТОР: Анастасия Белоусова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.