Жизнь в Ухане напоминает фильм ужасов, а китайцы поют в окнах: рассказы украинцев из Поднебесной

Фото: соцсети

В Китае, где сейчас свирепствует смертельный короновирус, живет немало украинцев. Некоторые из них оказались заложниками ситуации и не могут покинуть заблокированные города. А некоторые – не делают это сознательно.

Татьяна Хребтовая – выпускница Университета им. Остроградского в Кременчуге – уже пять лет живет и учится в городе Шанхай. По словам Татьяны, падающих людей, как сообщают в соцсетях, на улице нет, ведь они абсолютно пустые – все сидят дома.

"Думаю, паника есть, потому что за пять лет жизни в Китае я никогда не видела, чтобы полки в супермаркетах были настолько опустошены. Метро еще работает, но станции к ближайшим от Шанхая городов уже закрыты. Закрытый (как официально сказали, на реставрацию) один из двух железнодорожных вокзалов. Такая же ситуация с аэропортами, один закрытый (внутренний), второй (международный) еще открыт, но многие рейсы уже отменили", – рассказала Татьяна изданию av.in.ua, которое собрало рассказы жителей Кременчуга в Китае.

Татьяна Хребтова. Фото: Facebook

По словам девушки, 80% ее друзей собираются уехать из Китая, однако с этим возникают сложности, так как каждый человек из Китая является потенциальной угрозой для других стран.

"Да и не каждый китайский руководитель готов отпустить иностранцев на дополнительный отпуск", – сокрушается украинка.

Киевлянин Евгений Стеценко, который сейчас живет в Ухане и стал заложником этого карантинного города, говорит, что панические настроения там присутствуют.

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"Стараемся держаться, несмотря на то, что прошел пятый день с момента, как наш город закрыли. Хотя присутствуют и панические настроения. Люди массово скупают овощи и маски, но ни разу не видел пустых полок, кроме тех, что с аналогом нашей "Мивина". Боимся из-за того, что нет лекарства от этого вируса. Китайцы поддерживают друг друга, выкрикивают приветствия и поют в открытых окнах", – рассказывает Евгений.

Евгений Стеценко. Фото: Facebook

По словам Евгения, об эвакуации украинцев пока речь не идет, однако посольство уже собирает информацию о том, сколько наших граждан находится в заблокированном городе.

"Сейчас жизнь в Ухане начинает походить на фильм ужасов. Все въезды и выезды перекрыты, общественный транспорт не работает, запрещено передвигаться на автомобилях, перекрыты все мосты. Многие магазины закрыты, но так бывает каждый раз во время празднования Нового года. Тем, кто хочет ехать в Китай, советую переждать", – заключает Евгений.

В тренде Циклон Lolita уходит из Украины: какой погоды ждать украинцам

Журналистка из Кременчуга Марина Коль, которая уже три года живет в столице Китая Пекине, отмечает, что во время празднования китайского Нового года многие жители Поднебесной путешествуют, поэтому на улицах города немноголюдно еще и из-за этого.

"Многие пишут, что люди падают и умирают прямо на улицах, но это неправда. Даже в городе Ухань наши друзья не подтверждают таких фактов. Ситуацию больше нагнетают родственники и друзья, которые живут за пределами Китая. Общаясь с подругой-китаянкой, я спросила: "Сара, как тебе удается быть такой спокойной в этой ситуации?" Она ответила, что нужно просто расслабиться. Такая реакция очень типична для китайского менталитета. В 2003 году была схожая вспышка эпидемии, но не было такой огласки на весь мир, хотя и больных и умерших было в разы больше... Поэтому китайцы не понимают, почему столько внимания теперь", – рассказывает Марина.

Марина Коль. Фото: Facebook

Журналистка также отмечает, что массовой эвакуации среди украинских заробитчан нет, хотя посольство и советует покинуть Китай.

"Все пути из Пекина и в Пекин открыты. Но никто не спешит уезжать. Многие ждут 2 февраля, это время завершения каникул. Среди наших друзей много учителей, студентов, поэтому все ждут возобновления занятий", – говорит украинка.

Как мы писали ранее, на сегодняшний день пневмонией, вызванной коронавирусом заболело 5974 человека, 132 умерли. Такие данные предоставляет китайское приложение WeChat, где информация по коронавирусу обновляется каждый час. Им также пользуется и украинка Екатерина Ли. Она вместе с семьей уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу, который находится в 5 часах езды от города Ухань. "Сегодня" расспросили Екатерину обо всех подробностях.

Тем временем в Украине появятся тест-системы для ускорения диагностики опасного коронавируса.

Напомним, что с масштабами распространения инфекции по миру, количеством погибших, зараженных и даже тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хроникена нашем сайте.

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