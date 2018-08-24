Жизнь заробитчан в Европе: чем отличается Польша от Литвы

Сегодня, 17:04

Украинцы едут в Европу за новой жизнью, однако не всегда реальность соответствует действительности

Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: архив "Сегодня"

Сегодня от трех до шести млн украинцев находится на заработках в Европе. Это 16% от всего нашего трудоспособного населения. Больше всего трудовых мигрантов в Польше, России, Чехии, Италии и Германии.

В Праге съемочная группа "Сегодня" познакомилась с Екатериной. Не имея чешской, приехала польской визой, работала по 12 часов сортировщицей в мусор-перерабатывающем заводе.

"Сказали, что легально будет, все оформят, будут платить за нас налоги, только этого ничего не было. Посреднику, который устроил ее на работу", – рассказывает Екатерина Горбатова.

Екатерина заплатила 300 евро. И через месяц нагрянула полиция и арестовала Екатерину как нелегалку. Поэтому женщина осталась без копейки и оказалась перед угрозой

Также журналисты "Сегодня" выясняли, как в Польше живут украинские заробитчане: автовокзалы, полные наших работников. Там они ждут предложений, или даже живут.

Портал "Сегодня" следит за драматическими приключениями соотечественников в

История 30-летней украинки Елены Романенко всколыхнула сознание людей по обе стороны границы. Женщина потеряла руку в польской прачечной, когда шеф пожалел технику.

А другую заробитчанку, Оксану Харченко, работодатель вообще бросил с инсультом на скамейке в Познани, не хотел проблем с лечением нелегальной работницы.

В Литве журналисты "Сегодня" сами испытали заробитчанскую судьбу: устроились на складе – клеить акцизы на бутылках с алкоголем.

Встретили соотечественницу Лилию, обещанных четырехсот пятидесяти евро в месяц она так и не получает.

Ранее мы писали о том, в Польше в больничной палате нашли мертвым украинца.

Также мы писали, что украинцы вернулись из Италии, чтобы открыть свой бизнес.
Польша, заробитчане, Украина

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"Сегодня"

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