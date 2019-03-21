Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

ЖК Ривьера – комплекс, где все продумано до мелочей

Новости компаний
Сегодня, 10:46

ЖК "Ривьера" сочетает в себе надежность, инновации и эстетику. В этом месте действительно хочется жить

ЖК Ривьера – комплекс, где все продумано до мелочей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/34b/cf8/5c934bcf8018a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/34b/cf8/5c934bcf8018a.jpg Украина ЖК «Ривьера» сочетает в себе надежность, инновации и эстетику. В этом месте действительно хочется жить

При строительстве ЖК "Ривьера" учитывались современные тенденции в архитектуре и дизайне. Автором концепции фасадов и благоустройства стал известный украинский архитектор Алексей Куцало. Команда профессионалов, задействованная в строительстве, использовала современные технологии и материалы.

Жилье в ЖК "Ривьера" – выгодная и безрисковая инвестиция. Оформление нотариального договора купли-продажи и получение права собственности происходит в день сделки, и можно сразу приступать к ремонту. Покупатель получает готовое жилье высокого качества, готовое к воплощению самых смелых идей.

Почему ЖК "Ривьера" — это лучший выбор?

  1. Удобный. Покупая недвижимость в ЖК "Ривьера", можно оценить все преимущества продуманной инфраструктуры. На нижних этажах размещены магазины, шоу-румы, кафе, салоны красоты, стоматология, аптека, медицинский центр и даже соляная комната. Комплекс имеет удачное расположение: всего 200 метров от метро "Славутич" и 450 метров от Днепра. В комплексе работает детский сад и начальная школа "Мандаринка".

  2. Красивый. Комплекс расположен на берегу залива Днепра. Перед началом его строительства было выполнено берегоукрепление и чистка акватории. На собственной набережной предусмотрены места для отдыха и прогулок. А во дворе размещены спортивные и детские площадки. Из квартир открывается прекрасный вид на Днепр, меняющийся в зависимости от времени года.

  3. Безопасный. Двор комплекса закрыт от посторонних. В нем комфортно чувствуют себя и взрослые, и дети, благодаря реализации концепции "двор без машин". На территории комплекса, благодаря современной системе охраны и видеонаблюдения, можно не беспокоиться о безопасности своих детей.

  4. Надежный. В основе фундамента дома лежит монолитная железобетонная плита, а каркас дома – кирпичный со сборными перекрытиями. Такая технология дает отличную тепло- и шумоизоляцию, к тому же фасад дома утеплен минеральной ватой. На каждую секцию предусмотрен лифт Schindler с грузоподъемностью в 630 кг.

  5. Комфортный. В квартире всегда есть горячая вода и отопление. Это стало возможно благодаря отопительному оборудованию от Bosch. Индивидуальное автономное отопление – это комфортно и экономически выгодно (экономия на коммунальных расходах снижается в 2-2,5 раза).

Недвижимость в "Ривьере" – реальный шанс оценить все преимущества европейского качества по украинской цене.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег недвижимость, Ривьера, жилищный комплекс

Вы сейчас просматриваете новость " ЖК Ривьера – комплекс, где все продумано до мелочей". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Врачи рассказали историю болезни Юлии Началовой

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Такой очереди я еще не видел: Житель Горловки показал КПП «ДНР»

Учёные поставили точку в вопросе существования снежного человека

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Врачи рассказали историю болезни Юлии Началовой