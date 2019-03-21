ЖК Ривьера – комплекс, где все продумано до мелочей

ЖК "Ривьера" сочетает в себе надежность, инновации и эстетику. В этом месте действительно хочется жить

ЖК Ривьера – комплекс, где все продумано до мелочей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/34b/cf8/5c934bcf8018a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/34b/cf8/5c934bcf8018a.jpg 2019-03-21T10:46:00+02:00 Украина ЖК «Ривьера» сочетает в себе надежность, инновации и эстетику. В этом месте действительно хочется жить

При строительстве ЖК "Ривьера" учитывались современные тенденции в архитектуре и дизайне. Автором концепции фасадов и благоустройства стал известный украинский архитектор Алексей Куцало. Команда профессионалов, задействованная в строительстве, использовала современные технологии и материалы.

Жилье в ЖК "Ривьера" – выгодная и безрисковая инвестиция. Оформление нотариального договора купли-продажи и получение права собственности происходит в день сделки, и можно сразу приступать к ремонту. Покупатель получает готовое жилье высокого качества, готовое к воплощению самых смелых идей.

Почему ЖК "Ривьера" — это лучший выбор?

Удобный. Покупая недвижимость в ЖК "Ривьера", можно оценить все преимущества продуманной инфраструктуры. На нижних этажах размещены магазины, шоу-румы, кафе, салоны красоты, стоматология, аптека, медицинский центр и даже соляная комната. Комплекс имеет удачное расположение: всего 200 метров от метро "Славутич" и 450 метров от Днепра. В комплексе работает детский сад и начальная школа "Мандаринка". Красивый. Комплекс расположен на берегу залива Днепра. Перед началом его строительства было выполнено берегоукрепление и чистка акватории. На собственной набережной предусмотрены места для отдыха и прогулок. А во дворе размещены спортивные и детские площадки. Из квартир открывается прекрасный вид на Днепр, меняющийся в зависимости от времени года. Безопасный. Двор комплекса закрыт от посторонних. В нем комфортно чувствуют себя и взрослые, и дети, благодаря реализации концепции "двор без машин". На территории комплекса, благодаря современной системе охраны и видеонаблюдения, можно не беспокоиться о безопасности своих детей. Надежный. В основе фундамента дома лежит монолитная железобетонная плита, а каркас дома – кирпичный со сборными перекрытиями. Такая технология дает отличную тепло- и шумоизоляцию, к тому же фасад дома утеплен минеральной ватой. На каждую секцию предусмотрен лифт Schindler с грузоподъемностью в 630 кг. Комфортный. В квартире всегда есть горячая вода и отопление. Это стало возможно благодаря отопительному оборудованию от Bosch. Индивидуальное автономное отопление – это комфортно и экономически выгодно (экономия на коммунальных расходах снижается в 2-2,5 раза).

Недвижимость в "Ривьере" – реальный шанс оценить все преимущества европейского качества по украинской цене.

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