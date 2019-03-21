ЖК Ривьера – комплекс, где все продумано до мелочей
ЖК "Ривьера" сочетает в себе надежность, инновации и эстетику. В этом месте действительно хочется жить
При строительстве ЖК "Ривьера" учитывались современные тенденции в архитектуре и дизайне. Автором концепции фасадов и благоустройства стал известный украинский архитектор Алексей Куцало. Команда профессионалов, задействованная в строительстве, использовала современные технологии и материалы.
Жилье в ЖК "Ривьера" – выгодная и безрисковая инвестиция. Оформление нотариального договора купли-продажи и получение права собственности происходит в день сделки, и можно сразу приступать к ремонту. Покупатель получает готовое жилье высокого качества, готовое к воплощению самых смелых идей.
Почему ЖК "Ривьера" — это лучший выбор?
Удобный. Покупая недвижимость в ЖК "Ривьера", можно оценить все преимущества продуманной инфраструктуры. На нижних этажах размещены магазины, шоу-румы, кафе, салоны красоты, стоматология, аптека, медицинский центр и даже соляная комната. Комплекс имеет удачное расположение: всего 200 метров от метро "Славутич" и 450 метров от Днепра. В комплексе работает детский сад и начальная школа "Мандаринка".
Красивый. Комплекс расположен на берегу залива Днепра. Перед началом его строительства было выполнено берегоукрепление и чистка акватории. На собственной набережной предусмотрены места для отдыха и прогулок. А во дворе размещены спортивные и детские площадки. Из квартир открывается прекрасный вид на Днепр, меняющийся в зависимости от времени года.
Безопасный. Двор комплекса закрыт от посторонних. В нем комфортно чувствуют себя и взрослые, и дети, благодаря реализации концепции "двор без машин". На территории комплекса, благодаря современной системе охраны и видеонаблюдения, можно не беспокоиться о безопасности своих детей.
Надежный. В основе фундамента дома лежит монолитная железобетонная плита, а каркас дома – кирпичный со сборными перекрытиями. Такая технология дает отличную тепло- и шумоизоляцию, к тому же фасад дома утеплен минеральной ватой. На каждую секцию предусмотрен лифт Schindler с грузоподъемностью в 630 кг.
Комфортный. В квартире всегда есть горячая вода и отопление. Это стало возможно благодаря отопительному оборудованию от Bosch. Индивидуальное автономное отопление – это комфортно и экономически выгодно (экономия на коммунальных расходах снижается в 2-2,5 раза).
Недвижимость в "Ривьере" – реальный шанс оценить все преимущества европейского качества по украинской цене.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ЖК Ривьера – комплекс, где все продумано до мелочей". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"