ЖК Ривьера: отдохнуть душой в магаполисе

Собственная набережная, развитая инфраструктура, водоем во дворе и шикарный вид из окна — идеальное место для жизни в столице найдено!

Наш дом — это отражение характера, привычек и состояния души. Дорогу к своему дому каждый ищет по-разному. Для одних важно, чтобы квартира мечты располагалась в определенном районе недалеко от метро, другие уделяют повышенное внимание ухоженной территории и наличию детского садика под домом. Третьи хотят иметь поблизости побольше мест для прогулок и развлечений, четвертые предпочитают уют и спокойствие. Ясно одно: квартира мечты — это то место, где отдыхаешь душой. И пусть в это трудно поверить, но на карте столицы есть одно уникальное место, которое сочетает в себе признаки идеального жилища!

Жилой комплекс "Ривьера" https://zhk-riviera.com.ua/ на Малоземельной, 75 создан для того, чтобы дарить людям гармонию и комфорт. Благоустроенная собственная набережная подойдет как для прогулок с кофе, так и для утренних пробежек. А детский садик в пешей доступности сэкономит время и силы с детьми. Удобная парковка, двор с хорошими детскими площадками, затока Днепра, множество заведений с хорошей кухней неподалеку, магазины, аптеки, медицинские и фитнес-центры — здесь все располагает к комфортной жизни.

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И пусть рядом с ЖК "Ривьера" сосредоточено множество образовательных и медицинских учреждений, мест для отдыха и спорта – внутри жилого комплекса царит атмосфера уюта и покоя! Во дворы и уютные квартиры не доносится шум беспокойного города, а вид из окна квартиры на Днепр и панораму мегаполиса сделает утренний кофе особенно вкусным.

"Ривьеру" выбирают те, кто познал вкус спокойствия и благополучия, кто ценит заботу и комфорт в каждой мелочи. В эту квартиру захочется скорее возвращаться после работы и приглашать гостей, это место жительства, которое вдохновляет и дает силы.

ЖК "Ривьера" — это проект крупнейшего застройщика Украины компании "STATUS GROUP". Все объекты компании отличает выгодное местоположение – "Ривьера" находится в ста метрах от метро "Славутич", развитая внутренняя и внешняя инфраструктура и комфорт во всем для жителей. Работая с 2005 года, застройщик огромное внимание уделяет качеству комфорта и удобства для людей. Чтобы эффективно решать ежедневные бытовые вопросы, жителям ЖК "Ривьера" не нужно ехать через весь город — все можно сделать в пределах района. Но, в отличие от шумного киевского центра, здесь царит атмосфера камерности и покоя. Хотите заряжаться энергией и все успевать в столице? Тогда квартира в ЖК "Ривьера" для вас!

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