Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил "Боинг" над Донбассом (видео)

Бывший сотрудник ФСБ РФ и главарь боевиков Игорь Гиркин (Стрелков), который обвиняется в причастности к катастрофе "Боинга" рейса MH17 над Донбассом, заявил, что не собирается участвовать в судебном процессе, который начался в Нидерландах. Об этом он сказал в комментарии журналисту BBC, который к нему дозвонился.

Журналист Стив Розенберг спросил Гиркина, почему он не явился на судебный процесс в Нидерланды.

"Да я собственно и не собирался участвовать. Я не признаю компетенцию голландского суда по данному вопросу. Ну и что, что меня обвиняют? Меня обвиняют много в чем, и не только голландский суд. Я человек военный и не собираюсь признавать гражданским судом иностранной страны компетенцию в осуждении человека, который участвовал в не их гражданской войне только на основании того, что там погибли граждане. Пусть предъявляют претензии Украине", – сказал бывший главарь боевиков.

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Журналист спросил Гиркина, знает ли он, кто сбил самолет MH17 над Донбассом, на что он ответил: "Ополчение" Boeing не сбивало и больше никаких комментариев".

На уточняющий вопрос, если это было не т.н. "ополчение", то значить российские военные, на что Гиркин просто бросил трубку.

Напомним, 9 марта стартовало рассмотрение дела MH17 в Нидерланлдах, трасляцию которого вел сайт "Сегодня". Слушания проходят в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме. Наш корреспондент сообщила из нидерландской столицы, что ни один из обвиняемых не явились на судебное заседание, поэтому их будут судить заочно. По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхайса, следствие пыталось связаться с обвиняемыми по делу всеми доступными способами: по имейлу, в соцсетях и даже отправляли письма по месту их фактической регистрации.

Во время первого судебного заседания представители прокуратуры Нидерландов зачитали обвинительный акт. Если вина фигурантов дела будет доказана в суде, им грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Среди обвиняемых, которые, по версии следствия, непосредственно причастны к транспортировке российского ЗРК "Бук" на территорию Украины, – трое россиян и один украинец: бывший так называемый "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Читайте подробней, что нужно знать о суде по MH17.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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