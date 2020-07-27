Журналист о тактике России на Донбассе: Нарушает перемирие, подрывает авторитет Зеленского

Представитель оккупированных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе журналист Денис Казанский, который рассказал об истерике представителей боевиков в ТКГ, заявил, что Россия даже не пытается соблюдать договоренности по Донбассу и намеренно подрывает авторитет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал "24 каналу".

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По его мнению, Кремль очередной раз показал, что не будет выступать гарантом нового перемирия. Мол, не имеет отношения к происходящему на Донбассе. "Всем же очевидно, что это ложь", – подчеркнул журналист.

Казанский считает, что это часть тактики, которую Москва использует уже шесть лет, чтобы заставить Киев говорить напрямую с "представителями" Донецка и Луганска.

"Они специально расшатывают ситуацию, подрывая авторитет президента Зеленского. Ведь в обществе неоднозначное восприятие подписания этого перемирия. Они показывают, что Зеленский не контролирует ситуацию", – поделился мнением представитель Донецкой области.

"Что он что-то подписал, а потом никто этого не выполняет. Они же постоянно подчеркивают, что Зеленский пришел к власти и обещал мир. А теперь они показывают его несостоятельность достичь этого", – добавил журналист.

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Участник ТКГ считает, что руководство страны и дипломатия должны обязательно снова обращаться к международному сообществу. Подчеркивать, что Россия является недоговороспособной и требовать усиления санкций.

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"Это повод для очередных санкций. Потому что это никогда не кончится так. Они сначала дают какие-то гарантии, что-то подписывают, заверяют, а потом нарушают. Это делается, чтобы показать, что Украина не контролирует ситуацию", – пояснил он.

И добавил: Зеленский, наверное, не понимает, что его таким образом подставляют. Или, может быть, просто чувствует своеобразный тупик. Ведь ничего не делать – для него не выход. Поэтому он пытается сделать хоть что-то для мира.

Отметим, что накануне и командование ООС, и главари боевиков дали приказы о прекращении любого огня и обязали свои силы соблюдать режим тишины на передовой. Нельзя использовать никакое вооружение. Читайте подробнее об условиях нового перемирия.

В то же время в Кремле решили избежать ответственности за срыв договоренностей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация отказывается гарантировать соблюдение перемирия, потому что якобы не является стороной конфликта.

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