Журналист рассказал подробности гибели украинского военного в Золотом на Донбассе

Причиной ранения и гибели украинских военных 5 января в районе поселка Золотое-4 Луганской области стал подрыв на своем же минном поле возле взводного опорного пункта.
Об этом журналист Юрий Бутусов пишет на своей странице в Fаcebook.
"Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах", – рассказал он подробности трагедии.
А один из посетителей странички журналиста уточнил в комментарии, что погибший был из Хмельницкого. Напомним, именно в этом городе базируется 8-й отдельный полк специального назначения ВСУ.
А координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар рассказала, что погиб 48-летний Дичек Сергей Александрович из Волочиска.
"ЧП произошло в районе населенного пункта Золотое-4. Грузовик с двумя военными, среди которых был и Сергей Дичек, наехал на противотанковую мину. В результате взрыва наш земляк погиб. Другой военный получил тяжелые ранения", – сообщила Дзекар.
Известно, что Сергей Александрович служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне. На востоке боец защищал нашу страну более пяти лет. У Сергея осталась жена, которая живет с двумя сыновьями в селе Богдановка Волочиского района, и старенькая мама.
Ранее сообщалось со ссылкой на штаб Объединенных сил, что в районе населенного пункта Золотое-4подорвался грузовик с украинскими бойцами – один погиб и еще один получил ранения. Причиной подрыва стала, предположительно, противотанковая мина ТМ-62.
Также напомним, что 4 января на Донбассе двое украинских бойцов подорвались на неизвестной взрывчатке. Их немедленно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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