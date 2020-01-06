Журналист рассказал подробности гибели украинского военного в Золотом на Донбассе

Фото из открытых источников

Причиной ранения и гибели украинских военных 5 января в районе поселка Золотое-4 Луганской области стал подрыв на своем же минном поле возле взводного опорного пункта.

Об этом журналист Юрий Бутусов пишет на своей странице в Fаcebook.

"Два подрыва на минах в одном из разведывательных батальонов на одном и том же опорном пункте. Один погибший, трое раненых. К сожалению, подрывы на своих минах", – рассказал он подробности трагедии.

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А один из посетителей странички журналиста уточнил в комментарии, что погибший был из Хмельницкого. Напомним, именно в этом городе базируется 8-й отдельный полк специального назначения ВСУ.

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А координатор центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталья Дзекар рассказала, что погиб 48-летний Дичек Сергей Александрович из Волочиска.

"ЧП произошло в районе населенного пункта Золотое-4. Грузовик с двумя военными, среди которых был и Сергей Дичек, наехал на противотанковую мину. В результате взрыва наш земляк погиб. Другой военный получил тяжелые ранения", – сообщила Дзекар.

Известно, что Сергей Александрович служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне. На востоке боец ​​защищал нашу страну более пяти лет. У Сергея осталась жена, которая живет с двумя сыновьями в селе Богдановка Волочиского района, и старенькая мама.

Ранее сообщалось со ссылкой на штаб Объединенных сил, что в районе населенного пункта Золотое-4подорвался грузовик с украинскими бойцами – один погиб и еще один получил ранения. Причиной подрыва стала, предположительно, противотанковая мина ТМ-62.

Также напомним, что 4 января на Донбассе двое украинских бойцов подорвались на неизвестной взрывчатке. Их немедленно доставили в госпиталь и оказали необходимую помощь.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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