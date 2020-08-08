Журналист-расследователь заявил, что нашел дома "прослушку"

Журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач обнаружил дома признаки наличия прослушивающего устройства. Об этом журналист-расследователь пишет в Facebook.

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"В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", – пишет Ткач.

Журналист вызвал домой полицию для документирования наличия устройства в квартире.

Отметим, что Ткач в программе "Схемы: коррупция в деталях" публикует расследования о коррупции среди украинских топ-чиновников, государственных компаний и учреждений. Расследования "Схем" не только вызывают резонанс в обществе, но и нередко становятся причиной открытия уголовных производств, как после расследования о так называемой схеме "торговли воздухом", выявленной в НКРЭКУ.

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Напомним, накануне в Минске задержали и допросили трех журналистов издания "Настоящее время". Двое из них – Иван Гребенюк и Ирина Ромалийская – граждане Украины. После беседы с правоохранителями, всех депортировали с запретом въезда в страну на 10 лет.

Как рассказал Гребенюк, находясь уже в Одессе, все произошло за считаные часы – журналистов везли в машине с тонированными стеклами и обещали "не пытать".

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