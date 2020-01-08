Журналистка об эмоциях в "Борисполе" после гибели украинского Boeing в Иране: Больно и ужасно

Крушение в Иране украинского авиалайнера Boeing 737-800, выполнявшего рейс PS752 Тегеран – Киев, и гибель 176 человек, в том числе 11 украинцев (девяти членов экипажа и двоих пассажиров), было эмоционально воспринято журналистами, приехавшими Международный аэропорт "Борисполь" в надежде пообщаться с родными и близкими погибших сограждан.
Об одной такой истории на своей странице в Facebook рассказала журналистка телекомпании "Украина" Марина Барба:
"Мы провели в "Борисполе" 7 часов. 7 часов часов вплотную к слезам, человеческим потерям и такой масштабной несправедливости. Во время утреннего прямого включения я думала: "Ой, а как все сказать правильно. Ой, руки дрожат. Ой, ой и еще сотни ой". Рассматривала людей, пытаясь успокоиться. Рядом стоял он. Мужчина с невероятно добрым лицом. Такие всегда замечаешь в толпе. Дальше прямой эфир. Поднимаю глаза, а человек уже в слезах. Последующие часы часто ловила его взгляд. Я смущалась. Ненавидела себя за то, что о гибели родного человека он услышал от меня. Больно. Ужасно. Думаю о нем. Думаю о них", – пишет журналист, сопроводив свой рассказ снимком того самого безутешного мужчины.
Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:
Пилоты:
- Владимир Гапоненко
- Сергей Хоменко
- Алексей Наумкин
Бортпроводники:
- Юлия Сологуб
- Екатерина Статник
- Игорь Матьков
- Мария Микитюк
- Валерия Овчарук
- Денис Лыхно
Пассажиры:
- Ольга Кобюк
- Алена Малахова
Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .
Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".
Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране
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