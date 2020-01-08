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Журналистка об эмоциях в "Борисполе" после гибели украинского Boeing в Иране: Больно и ужасно

8 января, 21:22

Семь часов слез и человеческих потерь пришлось наблюдать журналистке в аэропорту

Крушение в Иране украинского авиалайнера Boeing 737-800, выполнявшего рейс PS752 Тегеран – Киев, и гибель 176 человек, в том числе 11 украинцев (девяти членов экипажа и двоих пассажиров), было эмоционально воспринято журналистами, приехавшими Международный аэропорт "Борисполь" в надежде пообщаться с родными и близкими погибших сограждан.

Об одной такой истории на своей странице в Facebook рассказала журналистка телекомпании "Украина" Марина Барба:

"Мы провели в "Борисполе" 7 часов. 7 часов часов вплотную к слезам, человеческим потерям и такой масштабной несправедливости. Во время утреннего прямого включения я думала: "Ой, а как все сказать правильно. Ой, руки дрожат. Ой, ой и еще сотни ой". Рассматривала людей, пытаясь успокоиться. Рядом стоял он. Мужчина с невероятно добрым лицом. Такие всегда замечаешь в толпе. Дальше прямой эфир. Поднимаю глаза, а человек уже в слезах. Последующие часы часто ловила его взгляд. Я смущалась. Ненавидела себя за то, что о гибели родного человека он услышал от меня. Больно. Ужасно. Думаю о нем. Думаю о них", – пишет журналист, сопроводив свой рассказ снимком того самого безутешного мужчины.

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Напомним имена украинцев, погибших в авиакатастрофе лайнера МАУ в Иране:

Пилоты:

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  • Владимир Гапоненко
  • Сергей Хоменко
  • Алексей Наумкин

Бортпроводники:

  • Юлия Сологуб
  • Екатерина Статник
  • Игорь Матьков
  • Мария Микитюк
  • Валерия Овчарук
  • Денис Лыхно

Пассажиры:

  • Ольга Кобюк
  • Алена Малахова
Видео: Reuters

Сообщалось, что авиалайнер Boeing 737 МАУ потерпел крушение утром 8 января после взлета в аэропорту Тегерана. Предполагаемой причиной аварии стала техническая неисправность. В то же время российские и британские эксперты не исключают возможности теракта на борту воздушного судна, а также удара ракеты .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран крушение Борисполь жертвы МАУ Тегеран крушение Боинга Boeing 737-800

Источник: Сегодня

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