Журналистские расследования по "Укроборонпрому" базируются на материалах следствия – Луценко

Дело о криминальной деятельности "Оптимумспецдеталь" вышло на финал, сообщил генеральный прокурор

Юрий Луценко. Фото: ГПУ

Журналистские расследования по "Укроборонпрому" базируются на материалах следствия – Луценко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6d2/2e2/5c46d22e2dbc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6d2/2e2/5c46d22e2dbc6.jpg 2019-03-06T17:43:00+02:00 Украина Дело о криминальной деятельности «Оптимумспецдеталь» вышло на финал, сообщил генеральный прокурор

Громкие журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь на некоторое время опережают процессуальные действия правоохранителей. Об этом в Facebook заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Дело ГПУ о криминальной деятельности "Оптимумспецдеталь" при поставке товаров оборонпрому вышло на финал. После получения окончательного акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн", – заявил он.

По словам Юрия Луценко, после экспертизы переписки руководителя ООО "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства.

"По этому же делу Рогозе и двум его соучастникам – работникам СБУ еще в 2018-м было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по существу рассматривается в Печерском суде", – сообщил генпрокурор.

По его словам, оценка действий должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим, коррупционным, статьям является исключительной подследственностью НАБУ, которое ведет соответствующее дело с 2016 года.

Ранее сообщалось, что после того, как был уволен замсекретаря СНБО Олег Гладковский, президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов срочно расследовать скандал с хищениями в "Укроборонпроме".

Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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