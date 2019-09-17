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Журналисты "Главной темы" провели эксперимент по оформлению электронных пенсий

17 сентября, 11:01

Пенсионная реформа - это одна из важных тем, которую «Главная тема» осветила в новом сезоне

Журналисты общественно-резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот, который выходит в новом сезоне в эфире телеканала "Украина" каждую субботу в 20:00, проверили одну из пенсионных новаций – оформление электронных пенсий .

В начале августа 2019 в Пенсионном фонде заявили о введении электронных пенсий с помощью интернета. Основная цель такого подхода – назначение пенсий в автоматическом режиме без необходимости обращения к пенсионному учреждению.

Чиновники обещают, что процедура оформления заявления займет всего лишь 15 минут и через 10 дней пенсионное удостоверение будет готово. Журналисты проекта вместе с пенсионеркой Татьяной Кузуб прошли все этапы и разобрались, что нужно сделать, чтобы выйти на пенсию в режиме онлайн без очередей под кабинетами и беготни за справками.

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Процедура оформления пенсий предусматривает три этапа. Первый – заполнение электронной анкеты на сайте Пенсионного фонда; второй – загрузка копий необходимых документов (паспорт, идентификационный код, трудовая книжка и фото человека); третий – введение кода ЭЦП.

Несмотря на, казалось бы, простые задачи, у героини программы возникли трудности с аббревиатурой ЭЦП. После длительных поисков выяснили: чтобы создать ЭЦП (электронная цифровая подпись) нужно обратиться в банк. В итоге на заполнение анкеты вместо обещанных 15 минут было потрачено несколько часов, но результат получили положительный.

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Героиня сюжета Татьяна Кузуб через 10 дней получила приглашение в Пенсионный фонд для проверки и идентификации документов. А уже через месяц она забрала пенсионное удостоверение и банковскую карту с первой выплатой. Пенсионная реформа – это одна из важных тем, которую "Главная тема" осветила в новом сезоне. В следующих программах будет затронута тема медицинской реформы, образования, жилищно-коммунальных услуг и прочее.

Смотрите проект "Главная тема" каждую субботу в 22:00 на телеканале "Украина" .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали подробности перерасчет пенсий от новой власти в программе "Головна тема".

Видео: Пенсионный фонд Украины / YouTube

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Источник: Сегодня

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