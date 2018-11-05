Журналисты "Главной темы" спасли семью от развода

После 8 лет брака жена Александра стала настаивать на разводе, однако мужчина так не хотел оставлять семью, что решился обратиться к журналистам "Главной темы"

В последнем выпуске общественно-резонансной программы "Главная тема" с Еленой Кот на телеканале "Украина" был проведен эксперимент, в результате которого журналистам удалось спасти супругов Виту и Александра от развода.

После 8 лет брака жена Александра стала настаивать на разводе, однако мужчина так не хотел оставлять семью, что решился обратиться к журналистам "Главной темы" с просьбой о помощи.

Александр уверен, что жена выгнала его, потому что он мало зарабатывал и никогда не удивлял ее. Поэтому мужчина решил воплотить ее мечту, нарисовал плакат с признанием, купил лучшие цветы. А долгожданный сюрприз подготовили журналисты "Главной темы".

Мечта скромной мамы двоих детей Виты – прокатиться на большом байке. Поэтому команда проекта поспособствовала этому и нашла не один, а сразу десять мотоциклов, которые примчались для благородной миссии аж за сто километров.

Когда Вита вышла к подруге, с которой журналисты предварительно договорились, то чуть не упала в обморок от удивления, ведь в этот момент за ней приехал целый кортеж байкеров. Они привезли женщину прямо в руки Александру.

"Пожалуйста, прости меня. Умоляю, давай восстановим семью ради наших детей, ради нас. Давай построим все по-новому", – просил Александр жену.

Вита не сразу смогла простить мужа и решительно отказывалась разговаривать с ним. В процесс примирения пришлось вмешаться семейному психологу, эксперту "Главной темы" Наталье. И только через полчаса Вита призналась, что проблема не в деньгах, а в отсутствии должного внимания и понимания в течение всей супружеской жизни.

Но главной причиной желания расстаться оказалась зависимость мужа от социальных сетей. Длинные переписки Александра вызвали немало ревности.

Чтобы вернуть доверие жены, Александр в присутствии камер и психолога пообещал удалиться из всех социальных сетей и быть преданным мужем и отцом. Вита простила. Из ресторана супруги поехали в их общий дом, где их радостно встречали дети.

Это было нелегкое задание, но журналисты проекта "Главная тема" с Еленой Кот справились и уменьшили статистику разводов на 1 случай.