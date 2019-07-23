Журналисты передали Зеленскому секретную информацию по делу об убийстве Шеремета

По мнению журналистов и активистов, организаторы убийства Шеремета находятся в Киеве

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Журналист Эдуард Чекин передал президенту Владимиру Зеленскому конверт с секретной информацией об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Президент сам решит, что делать с этими материалами, как ими распорядиться. Секретные материалы – по поводу того, кто стоял за организацией убийства Павла Шеремета. Это данные независимого журналистского расследования. Мы передали это президенту, так как сейчас только президент может принять решение по этим документам и дать команду правоохранителям. При Порошенко этого нельзя было сделать", - сказал Чекин.

По его словам, в конверте содержатся фотографии и "другая информация" касательно обстоятельств и людей, которые находятся не в поле зрения правоохранительных органов. По словам журналиста, расследование велось 3 года.

Глава фонда "Свободы и солидарности им. П. Шеремета" Дариуш Богуславский, в свою очередь, высказал мнение, что к убийству Шеремета могут быть причастны люди из украинской власти.

"Если за три года это не расследовано, значит, люди, которые это сделали стоят близко к украинской власти. ... Это позор, что три года нельзя раскрыть убийство. Это получается, как в России. Когда это произошло, я надеялся, что это российский след. Но сегодня я думаю, что именно в Киеве находятся люди, которые это сделали. Это люди, которых касаются события 90-х годов в Беларуси и убийство Дмитрия Завадского (беларусский журналист – Ред.). Павел, когда приехал в Украину, он узнал это. И я думаю, что это убийство – результат того, что они поняли, что он знает. Там, конечно, есть и российские следы. Я не могу рассказывать детально, но это тоже касается 90-х годов. Но сейчас они в Украине. Хотя, может, после этой встречи уже и нет", - сказал он.

Ранее в Нацполиции раскрыли детали расследования убийства Павла Шеремета.

На днях Владимир Зеленский заявил, что украинское сообщество должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?". Как отметил глава государства, раскрытие убийства журналиста бывший президент и правоохранительные органы называли "делом чести", но прошло три года, но вопросов остается больше, чем ответов.

Также в Киеве состоялась акция в память о журналисте Павле Шеремете. На мероприятие собралось несколько десятков человек, среди которых были и коллеги Шеремета.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах. В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.

Читайте подробней, что известно спустя три года после трагедии.

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