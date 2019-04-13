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Журналисты рассказали, как работают киберпреступники

Сегодня, 04:27

Одна из крупнейших хакерских атак на Украине случилась летом 2017 года


Киберпреступники способны вмешиваться в работу различных систем. Убытки от таких атак – сотни миллионов долларов в год.

"Хакеры распределяется на три группы: студенты, то показывают кому-то, что они на что-то способны; действительно те люди, которые зарабатывают на этом деньги и системные хакеры, которых поддерживает страна", – рассказал председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко

От хакеров страдали и украинцы. В декабре 2015 года из-за кибератаки россиян без света остались почти 230 000 человек на Прикарпатье. Еще через год хакеры обесточили часть Киевщины.

Когда кибератаки не удается вовремя остановить — государство несет миллионные убытки. Одна из крупнейших хакерских атак на Украине случилась летом 2017 года. Тогда вирус под названием "Петя" заблокировал работу 80% украинских предприятий. Под удар попали банки, аэропорт Борисполь, киевский метрополитен и Укрзализныця. За несколько часов вредоносная программа распространилась по Европе и США, чтобы восстановить доступ, хакеры требовали деньги.

"Украина и весь мир не был готов к атакам такого типа. Основная цель была — это завладение данным компаний. Мы делаем выводы и сейчас нами предотвращено несколько атак такого типа", – отметил заместитель руководителя ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины Евгений Яковенко.

Узнать, кто запустил вирус "Петя" и для чего собирал данные компаний, правоохранители до сих пор не смогли. Несмотря на масштабы, украинская энергосистема работала, и свет в домах украинский не исчезло. После атаки предприятия усилили свой киберзащита. По мнению специалистов по кибербезопасности, в следующий раз массово хакеры могут атаковать, чтобы получить деньги Украинский.

Также хакеры легко могут завладеть данным наших платежных карточек и личной информацией с помощью роутера. Специалисты говорят, что это – самое незащищенное устройство для передачи информации.

В декабре чешская контрразведка BIS доложила об активизации в стране российских спецслужб, заявив, что они пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения.

После этого глава государства Милош Земан назвал подобные заявления "бредом" и заявил, что спецслужбы не смогли предоставить конкретные доказательства противозаконных действий России в республике.

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Тег хакер, Украина, кибератака, кибербезопасность

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