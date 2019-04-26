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Журналисты рассказали, как украинские миротворцы провели блестящую эвакуацию боснийцев в 1995 году

Сегодня, 06:05

Журналисты узнали, как украинцам удалось провести образцовую операцию по эвакуации мирного населения

Десять тысяч боснийских мусульман уберегли от расстрела в 1995 украинские миротворцы. Сербы тогда пытались сохранить контроль над Боснией и активно наступали на ее столицу и небольшие города. На пути того наступления оказался и украинский миротворческий контингент.

В 1991 году на территории Югославии началась война между союзными государствами, стремились обрести независимость. Чтобы урегулировать конфликт, на балканский полуостров ввели миротворческую миссию ООН. Среди "голубых касок" был и двести сороковой украинский батальон, который базировался в Боснии.

Летом 1995 война в Боснии перешла в острую фазу. Сербы осаждали столицу Сараево и активно наступали на боснийские анклавы. В июле захватили Сребреницу, которую оставили голландские миротворцы. За несколько дней сербы под командованием Ратко Младича расстреляли восемь тысяч боснийцев. Это жестокое убийство до сих пор является самым массовым со времен Второй мировой войны.

После атаки на Сребреницу сербы окружили другой боснийский анклав – Жепу. В то время там находились 79 украинских миротворцев. Однако украинцы заставили сербов пойти на уступки и договорились о полной эвакуации гражданского населения. Так из Жепы удалось спасти от смерти десять тысяч боснийцев.

В течение трех суток солдаты и день и ночь обеспечивали проход конвоя В каждом транспортном средстве находился наш солдат или офицер. Эвакуацию провели без единого выстрела, ни одного раненого или погибшего. Эта операция считается образцовой в истории миротворческих миссий ООН.

После окончания войны на Балканах сербский командир Ратко Младич был осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению, в том числе, за массовый расстрел боснийцев в Сребренице. А вот украинские миротворцы, которые уберегли жителей Жепы, и до сих пор не отмеченные государственными наградами.

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Тег Босния, эвакуация, миротворцы, Украина, контингент

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