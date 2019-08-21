Журналисты "Сегодня" приблизились к "рекордным" отметкам на западе и востоке страны

Команда "Сегодня" продолжает свой путь к рекорду: шесть национальных флагов одновременно поднимутся во всех крайних точках страны.

Группа журналистки Анжелы Слободян находится в дороге к самой западной точке Украины.

В Гоньковице Закарпатской области "Сегодня" встречает живописный пейзаж по обе стороны реки Латорица. Между высоких гор, в низине – с десяток домов. Чувствуется запах разнотравья. Дальше – Мукачево. Здесь находится величественный замок с комплексом сооружений средневековой архитектуры.

В Ужгороде местный экскурсовод рассказывает об истории города, на которую повлияли разные эпохи и страны, в частности – Австрия и Чехословакия.

Кофе здесь – самый вкусный и ароматный, утверждают жители города. Есть и фирменный торт – "Ужгород"."

"Сегодня" прогулялись по ночному город. На мосту даже в полночь много людей. На перилах притаилась мини-скульптура, высотой всего лишь 17 сантиметров – статуя Свободы. Местные называют ее Свободкой.

Увидели "Сегодня" и действующий маяк на несудоходной реке Уж. Завтра группа отправляется в Соломоново – самую западную точку Украины.

Тем временем, команда журналистки Натальи Фармус на пути к самой восточной точке Украины. По дороге, в Полтаве, "Сегодня" решили посетить музей Котляревского.

Здесь можно увидеть кровать, где Котляревский спал, его письменный стол и рукописи. Дальше – экскурсия по городу.

"Именно здесь была построена Полтавская крепость, которая принимала участие в знаменитой Полтавской битве 1709 года", – рассказывает научный сотрудник Полтавского литературно-мемориального музея Ивана Котляревского Марина Голубничая.

Встречаем и памятник Галушке, без которой Полтава – не Полтава.

"Нас даже в народе называют "галушатниками", потому что у нас белая кожа, мы пухленькие, как галушки", – говорят местные жители.

Далее "Сегодня" отправляются в Харьков. Здесь попадаем на центральную площадь города. Площадь Свободы – самая большая в Украине. И, говорят, здесь может поместиться население небольшого городка.

Несколько минут на обед и снова дорога. "Сегодня" добираются до Луганской области. К пункту назначения – селу Ранняя Заря осталось неполных двести километров.

Тем временем, телегруппа останавливается в Сватово и приятно удивляется тому, что здесь отовсюду звучит украинский язык. А еще, как рассказали "Сегодня", здесь были разные ситуации, но у здания городского совета всегда красовался украинский флаг.

В Сватово "Сегодня" встречают местную молодежь. У них – свои пожелания нашей Независимой.

"Я бы хотел, чтобы все украинцы были счастливы, потому что счастье – это самое важное, что может быть. И – мира! Я вижу наше страну дружественной, единой, целостной, то есть, мы все как одна семья", – высказывают пожелания ко Дню Независимости молодые люди в Сватове.

После команда Натальи Фармус снова выезжает в путь. Впереди – Ранняя Заря. Самая восточная точка Украины, где журналисты "Сегодня" поднимут украинский флаг – одновременно еще с пятью командами в разных местах Украины.

Как будет установлен национальный рекорд – смотрите 23 августа, в День государственного флага Украины, в программе "Сегодня" на канале "Украина", а также на сайте "Сегодня" и на наших страницах в социальных сетях.

Напомним, если вы остаетесь в столице и не знаете, куда пойти на День Независимости, – посмотрите афишу мероприятий в этот день.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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