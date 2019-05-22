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Журналисты выяснили, почему новый рынок электроэнергии должен заработать вовремя

22 мая, 05:45

Ввести в Украине европейскую модель энергорынка чиновники брались не раз


Новый рынок электрической энергии должен заработать вовремя. Об этом говорят и международные партнеры Украины, и участники энергорынка.

Ввести в Украине европейскую модель энергорынка чиновники брались не раз. Они инициировали изменения в законодательстве, и по разным причинам их принятии. На этот раз, как надеются еврочиновники, украинские чиновники и парламентарии найдут выход в ближайшее время. От успеха реформы энергорынка будет зависеть сотрудничество Украины с Международным Валютным Фондом и Евросоюзом.

"Очень важно продолжать процесс реформ в сфере энергетики. Чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы с 1 июля заработал либерализированный рынок электроэнергии", – отметил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

По мнению участников рынка, сегодня новый рынок электроэнергии как никогда близок к полноценному запуску.

В будущем каждый потребитель электроэнергии сможет выбирать себе поставщика. Тарифы перестанут быть регулируемыми. Поставщики будут конкурировать за потребителей ценой и качеством своих услуг. Самые большие генерации уже заявили, что рост цен для населения не будет.

Чтобы цена не выросла и для предпринимателей, национальный регулятор планирует установить ограничения на стоимость электроэнергии. По закону новый энергорынок должен заработать с 1 июля. Участники этого рынка говорят, что более 90% уже сделано.

"На нас ответственность по выполнению условий закона и мы их выполним. Программные комплексы мы запустим", – отметил директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк.

За своевременный запуск рынка высказался и национальный регулятор.

Но вопрос долгов за свет и точности учета потребленной электроэнергии еще не решены. Но эксперты убеждены, если к запуску энергорынка всех вопросов не решат, то это можно будет сделать и после.

Ранее заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская назвала необходимым введение новой модели оптового рынка электроэнергии в запланированный срок – с 1 июля.

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Тег рынок, ЕС, электроэнергия, реформа, энергосектор

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