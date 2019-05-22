Журналисты выяснили, почему новый рынок электроэнергии должен заработать вовремя
Ввести в Украине европейскую модель энергорынка чиновники брались не раз
Новый рынок электрической энергии должен заработать вовремя. Об этом говорят и международные партнеры Украины, и участники энергорынка.
Ввести в Украине европейскую модель энергорынка чиновники брались не раз. Они инициировали изменения в законодательстве, и по разным причинам их принятии. На этот раз, как надеются еврочиновники, украинские чиновники и парламентарии найдут выход в ближайшее время. От успеха реформы энергорынка будет зависеть сотрудничество Украины с Международным Валютным Фондом и Евросоюзом.
"Очень важно продолжать процесс реформ в сфере энергетики. Чрезвычайно важно завершить все необходимые действия, направленные на то, чтобы с 1 июля заработал либерализированный рынок электроэнергии", – отметил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.
По мнению участников рынка, сегодня новый рынок электроэнергии как никогда близок к полноценному запуску.
В будущем каждый потребитель электроэнергии сможет выбирать себе поставщика. Тарифы перестанут быть регулируемыми. Поставщики будут конкурировать за потребителей ценой и качеством своих услуг. Самые большие генерации уже заявили, что рост цен для населения не будет.
Чтобы цена не выросла и для предпринимателей, национальный регулятор планирует установить ограничения на стоимость электроэнергии. По закону новый энергорынок должен заработать с 1 июля. Участники этого рынка говорят, что более 90% уже сделано.
"На нас ответственность по выполнению условий закона и мы их выполним. Программные комплексы мы запустим", – отметил директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк.
За своевременный запуск рынка высказался и национальный регулятор.
Но вопрос долгов за свет и точности учета потребленной электроэнергии еще не решены. Но эксперты убеждены, если к запуску энергорынка всех вопросов не решат, то это можно будет сделать и после.
Ранее заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская назвала необходимым введение новой модели оптового рынка электроэнергии в запланированный срок – с 1 июля.
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