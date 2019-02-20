Жуткое ДТП на Полтавщине: число жертв возросло до пяти
Один из пострадавших скончался в реанимации
Число жертв ДТП, произошедшего на автодороге Киев – Харьков в Полтавкой области, возросло до пяти. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Напомним, жуткая авария произошла вчера, 19 февраля, в 17:45 возле села Пышное Лубенского района, когда водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП на месте погибли три человека, еще двое – скончались в больнице и один – был госпитализирован. К спасательным работам от ГСЧС привлекались 12 человек и две единицы спецтехники.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы: четверо погибших . Еще два человека, среди которых и водитель, находились в реанимации.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.
Также напомним, что более двух десятков человек погибли в результате дорожной аварии, которая произошла 18 февраля на западе Боливии.
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