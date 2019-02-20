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Жуткое ДТП на Полтавщине: число жертв возросло до пяти

Сегодня, 07:44

Один из пострадавших скончался в реанимации

Фото: Нацполиция
Жуткое ДТП на Полтавщине: число жертв возросло до пяти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c4c/940/5c6c4c940e9a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c4c/940/5c6c4c940e9a0.jpg Украина Один из пострадавших скончался в реанимации

Число жертв ДТП, произошедшего на автодороге Киев – Харьков в Полтавкой области, возросло до пяти. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Напомним, жуткая авария произошла вчера, 19 февраля, в 17:45 возле села Пышное Лубенского района, когда водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП на месте погибли три человека, еще двое – скончались в больнице и один – был госпитализирован. К спасательным работам от ГСЧС привлекались 12 человек и две единицы спецтехники.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы: четверо погибших . Еще два человека, среди которых и водитель, находились в реанимации.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

Также напомним, что более двух десятков человек погибли в результате дорожной аварии, которая произошла 18 февраля на западе Боливии.

 

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Тег ДТП, жертвы, лубны, Полтавская область, микроавтобус

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Сегодня

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