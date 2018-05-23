Жуткое ДТП во Львовской области: шесть погибших

Авария случилась на трассе Киев – Чоп в районе Чучман и Верблян

Сегодня, 23 мая, рано утром на трассе на трассе Е40 Киев – Чоп произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали шесть человек. Авария случилась около 7 часов утра у села Чучманы Бугского района Львовской области, где столкнулись грузовик и микроавтобус Mercedes Sprinter.

Об этом со ссылкой на отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Львовской области сообщает Zaxid.net.

"В 7:20 поступило сообщение в дежурную часть о том, что у села Вербляны произошло ДТП между микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком. Предварительно, шесть человек погибли", – говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Львовщины.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления ГСЧС Львовской области, спасателям пришлось извлекать одного пострадавшего из поврежденного авто с помощью спецоборудования.

Сообщалось, что 21 мая во Львовской области, на трассе Киев – Чоп, в селе Нагорное Сколевского района произошло ДТП, в котором пострадали девять человек.

Напомним, 10 мая во Львовской области произошло смертельное ДТП: молодые родители потеряли малыша, а сами с травмами оказались в больнице.