Зима может вернуться в середине марта: американские ученые опубликовали интересный прогноз

В аномально теплой зиме виноват арктический воздух, и он еще преподнесет нам сюрприз

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Рекордно теплая зима была в этом году не только в Украине. Самый теплый январь за много лет зафиксировали в Норвегии, а в Австралии бушевали грандиозные лесные пожары. А в ночь на 14 февраля температура на континенте Антарктида поднялась до 20,75 градусов тепла – впервые в истории наблюдений!

Виновата во всем этом оказалась Арктика. А точнее – арктические колебания, показатели которых в этом году тоже были рекордными. Так поясняют ситуацию в Центре прогнозирования климата Национальной метеорологической службы США, пишет The Washington post.

Арктические колебания – это показатель того, как холодный воздух из Арктики проникает в средние слои атмосферы, провоцируя похолодание по всему миру. Но в этом году, из-за аномального низкого атмосферного давления, весь холодный воздух остался сконцентрирован собственно в Арктике. Это вызвало рекордно холодную зиму на Аляске. А вот в Карпатах, наоборот – привело к летним грозам в феврале.

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"Мы видим, что холодный воздух остается в Арктике, а не блуждает", – поясняет Андреа Лэнг, доцент кафедры атмосферных наук в Государственном университете Нью-Йорка в Олбани. И предупреждает: в ближайшие недели, по их прогнозам, ситуация не изменится, и зима будет по-прежнему очень мягкой.

Но к началу весны цикл арктических колебаний обычно меняется. А значит, в середине марта европейским странам можно ждать возвращения настоящей зимы – с морозами и снегом, предупреждает Лэнг.

Украинские метеорологи, в отличие от американских коллег, сохраняют оптимизм: так, начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич говорит, что после теплых зим весна в Украину приходит рано.

"Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы", – сказала она.

Что касается зимы, то она в Украине может стать самой теплой за всю историю наблюдений. И это не очень хорошо: аграрии уже заявили, что подорожание хлеба неминуемо, потому что тепло отрицательно повлияло на посевы пшеницы в стране.

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