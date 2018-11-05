Зима на пороге: синоптики рассказали, когда ждать первых морозов

В течение недели осеннее тепло постепенно уйдет из Украины, а на смену ему придут заморозки

В ближайшие пять дней на территории Украины ожидается изменение погодных условий. По всей территории страны температура воздуха снизится, а со среды, 7 ноября, в ночное на большей части Украины прогнозируют заморозки. Да и в дневное время, по прогнозам синоптиков, не смотря на солнечную погоду, воздух будет прогреваться не выше +10-11 градусов. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, во вторник, 6 ноября, дождей в Украине не предвидится. Будет сухо с переменной облачность. Теплее сего будет в западных регионах Украины – там прогнозируют до +15. На юге страны будет до +13. В центре и на северо-востоке страны – до +11.

В среду, 7 ноября, похолодает на 2-4 градуса. В западных регионах температура воздуха днем опустится до +12-14, а на остальной территории Украины – похолодает до +9-11 днем, а ночью ожидаются заморозки.

В четверг, 8 ноября, похолодает еще на 1-2 градуса. Температура воздуха днем на большей части Украины не поднимется выше +9 градусов, на западе страны – до +12-13. Ночью ожидаются заморозки, за исключением западных областей.

В пятницу 9 ноября, холодный воздух распространится по всей Украине, а ночные заморозки доберутся и до западных регионов страны. В среднем температура воздуха не поднимется выше +7-9 градусов. Но будет солнечно и сухо.

В субботу, 10 ноября, погода будет схода с предыдущим днем. Ночные заморозки сохранятся на большей части Украины, а днем будет солнечно, но достаточно прохладно.

Народный прогноз погоды

6 ноября день почитается память святого Арефы и отмечается день иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого. Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег. В старину приметили, если грибов уродилось мало — зима будет снежная и суровая, пишет сайт "Синоптик".

7 ноября почитается память святых Маркиана и Мартирия. Наши предки обратили внимание на то, что утром этого дня "или дождем заливает, или снегом заметает", так же был возможен и туман. В прежние времена говорили, что "в ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются".

8 ноября почитается память святого Димитрия Солунского. Если на Дмитрия тепло, то и всей зиме быть с мокрыми теплинами. Если "Дмитрий на снегу — весна будет поздняя". Хорошая же погода в этот день предвещала раннюю весну. А если на Дмитрия была багряная заря, стоило ожидать ветра.

9 ноября отмечается день памяти преподобного Нестора Летописца Печерского. С этого времени начинает по ночам замерзать вода. В старину говорили: "Сядет осень на бугор, обоймет колени — упадет в ее подол последний лист осенний". Наши предки приметили, если у зайца шерсть побелела — зима близко.

10 ноября почитается память святой Параскевы Пятницы. В этот день начинали мять, трепать и готовить лен для пряжи. Погоду в этот день предсказывали, как ни странно, комары: если 10 ноября их ещё можно было увидеть, то зима обещала быть мягкой.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, какой будет погода в ноябре и до начала зимы.