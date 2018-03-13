Зима не сдается: к выходным в Украину вернутся морозы и снег

До конца недели Украину накроет дождями, которые к субботе перейдут в снег. Из-за сильных осадков спасатели предупреждают о паводках на реках сразу в шести областях. Кое-где вода поднимется до полутора метров.

Так в среду, 14 марта, дожди пройдут по всей Украине. Температура на западе и юге Украины поднимется до 10-11 градусов тепла, в центре до +7, на востоке страны днем до +5, а ночью заморозки до 3-5 градусов мороза.

В четверг, 15 марта, синоптики спрогнозировали, что дожди сместятся в центр и на восток Украины – будет дождливо везде, кроме западной Украины. Температура воздуха существенно не изменится. Несколько потеплеет на востоке и в центре – до 7-9 тепла.

Уже в пятницу, 16 марта, синоптики снова прогнозируют возвращение дождей на большей части Украины. Температура в среднем воздуха сохраниться на прежнем уровне.

Но в субботу, 17 марта, по прогнозам синоптиков, дожди сменятся снегом, а температура резко снизится. Так, на большей части Украины, за исключением южных областей, дневная температура воздуха опустится до -4 -6 мороза. На юге днем до +7. На западе, в центре и на востоке страны прогнозируют снег, на юге – дожди.

В свою очередь Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца уточнила прогноз магнитных бурь. По данным экспертов, пики магнитных бурь сместятся ближе к концу марта, начиная с 17 и заканчивая 26 марта.

Напомним, ранее мы сообщали о том, когда в Украину придет потепление и где будет дождливее всего.

Кроме того, сайт "Сегодня публиковал прогноз погоды на весь 2018 год.