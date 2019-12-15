Зиму отменили: украинцев порадовали прогнозом погоды на начало недели

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Несмотря на то, что в Европе уже полным ходом идет зима, новая неделя в Украине обещает начаться не по-зимнему тепло, хотя пошла уже третья неделя декабря.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, дождей в начале недели не предвидится по всей территории страны.

В частности, в понедельник, 16 декабря, больше всего повезет жителям Западной Украине, где ожидается теплая погода – от +9 до +13 градусов днем и от 0 до +5 ночью. На всей остальной части страны днем прогнозируют от 4 до 10 градусов тепла, а ночью – 0-4.

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На следующий день, 17 декабря, практически ничего не поменяется – днем столбики термометров будут показывать ровно столько же, но ночью в Луганской области может стать немного холоднее и даже обещают легкие заморозки до -1 градуса. А вот в Одесской наоборот – ночью температура поднимется вплоть до 5 градусов тепла.

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Что касается Киева, то столичным жителям в эти дни обещают от 7 до 9 градусов выше нуля днем и 0-2 градуса тепла ночью. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с и тоже без осадков.

Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца.

Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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