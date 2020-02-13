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Зима отступает: синоптики дали "теплый" прогноз на 13 февраля (карта)

13 февраля, 08:02

На западные области обрушится сильный ветер

/ Фото: Pixabay

В Украине в четверг, 13 февраля, будет не по-зимнему тепло, а небольшой снег прогнозируют только в восточных и северо-восточных областях. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В восточных и северо-восточных областях небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

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Ветер синоптики прогнозируют преимущественно западный, 7-12 м/с. На западные области обрушатся порывы со скоростью 15-20 м/с. Температура установится на уровне ​​0-5 градусов тепла, в Одесской и Николаевской областях будет еще теплее – 4-9 градусов тепла. Настоящая зима будет царить только в Карпатах – там будет небольшой снег и морозы – ​​2-7 градусов. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами будет царить гололедица.

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Таких катаклизмов, как на прошлой неделе, по прогнозам синоптиков, уже не будет. Напомним, из-за ливней и сильных ветров в некоторых регионах Украины остались без света целые села. А на Закарпатье прошли летние грозы:

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