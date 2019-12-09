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Зима удивляет своими +12: синоптики порадовали прогнозом погоды

9 декабря, 17:53

Пуховики прятать пока не стоит, но во вторник в них точно будет жарко

/ Фото: Сегодня

В Украине завтра, 10 декабря, ожидается спокойная и практически везде сухая погода. Также будет довольно тепло как для этой поры года, а на юге вообще как ранней весной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе ожидается 4-7 градусов тепла, а осадки будут только в Ивано-Франковской области мокрый снег с дождем, а на Закарпатье – дождь.

В центральных и восточных областях будет без осадков и 4-6 градусов тепла. В Киеве 4-6 тепла и переменная облачность. В то же время в Харьковской, Сумской и Черниговской областях немного прохладней – 2-5 тепла.

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А вот на юге будет очень тепло как для декабря: в Николаевской области 8-10 градусов, в Одесской – 10-12 тепла и везде сухо.

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Отметим, что такая погода продлится в следующие несколько дней. Будет небольшой перепад температуры в среду и местами ожидается мокрый снег. Но это ненадолго. Читайте подробней в прогнозе погоды на неделю.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами – совпала с приходом календарной зимы. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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Источник: Сегодня

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