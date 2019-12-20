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Зиму "отменили" – в Украине снова потеплеет: синоптик рассказала о погоде на выходных

20 декабря, 14:13

В субботу погода будет получше, а в воскресенье почти везде будут дожди

/ Фото: Сегодня

В Украине снова начнет теплеть – 21 и 22 декабря ожидается повышение температуры воздуха, однако вместе с теплом придут и дожди. А похолодания стоит ожидать ориентировочно с 28 декабря. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украине на выходных ожидается снова повышение температуры воздуха и отметила, что украинский климат умеренно-континентальный – один из самых благоприятных.

"В течение дня в большинстве областей Украины ожидается 5-10 градусов, на западе и юге – 7-13 градусов. Дожди появятся завтра (21 декабря) в западных областях, а в воскресенье распространятся на большую часть территории Украины. Ветер будет задувать с юго-запада и временами будет порывистым, сильным", – написала Диденко.

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В Киеве на выходных потеплеет до 7-9 градусов, однако потепление ожидается с облаками и с ветерком. В субботу будет сухо, а в воскресенье в столице местами пройдет небольшой дождь. В понедельник дождей станет больше.

Синоптик добавила, что начало следующей недели будет довольно теплым, но с осадками, а похолодание придет ориентировочно с 28 декабря.

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Отметим, что в Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи зафиксировали в этот день 15,2 градуса. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 градуса и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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Источник: Сегодня

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