В Украине серьезно сократилось производство свинины
В стране за последний год упало производство свинины на 9,3%, сообщают данные статистики
Ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%, сообщает Государственная служба статистики.
Самыми большими производителями свинины в течение года были Донецкая и Львовская области – 42,7 тыс. тонн и 36 тыс. тонн соответственно. По подсчетам, меньше всего данного товара было произведено в Николаевской и Сумской областях – 145 тонн и 232 тонн соответственно.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина теряет производство свинины, а нехватку мяса приходилось компенсировать за счет импортной продукции.
В то же время напомним, эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.
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