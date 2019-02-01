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В Украине серьезно сократилось производство свинины

Сегодня, 18:13

В стране за последний год упало производство свинины на 9,3%, сообщают данные статистики

Фото: Pixabay
В Украине серьезно сократилось производство свинины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/460/860/5c5460860437d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/460/860/5c5460860437d.jpg Украина В стране за последний год упало производство свинины на 9,3%, сообщают данные статистики

Ежегодно в Украине сокращается производство свинины: в 2018 году было произведено 200 тыс. тонн этого вида мяса, что на 9,3% меньше, чем в 2017 году. Если рассматривать это в годовом измерении, декабрь 2017-го к декабрю прошлого года, то производство свинины упало на 11,7%, сообщает Государственная служба статистики.

Самыми большими производителями свинины в течение года были Донецкая и Львовская области – 42,7 тыс. тонн и 36 тыс. тонн соответственно. По подсчетам, меньше всего данного товара было произведено в Николаевской и Сумской областях – 145 тонн и 232 тонн соответственно.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Украина теряет производство свинины, а нехватку мяса приходилось компенсировать за счет импортной продукции.

В то же время напомним, эксперты считают, что у Украины есть все шансы стать мировыми лидером по производству свинины, ведь перед современным свиноводством стоит задача накормить растущее население планеты, а также заполнить пробелы в производстве.

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Тег снижение, падение, мясо, импорт, свинина

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Сегодня

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