Знатно "покрошили" боевиков: ВСУ за две недели нанесли большой урон врагу

Несмотря на договоренности о перемирии, на Донбассе враг никак не угомонится

Фото: "Азов"

За половину декабря украинская армия ответным огнем нанесла серьезный урон боевикам – оккупационные войска потеряли убитыми и раненными почти 50 человек. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"По информации разведки Объединенных сил, с 1 по 15 декабря 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 44 человека: 22 оккупанта были ликвидированы, еще 22 составляют санитарные потери", – сообщили в ООС.

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В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

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Как сообщали новости "Сегодня", 15 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В штабе ООС рассказывали, что противник обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов ВСУ понесли потери.

А вот 14 декабря на Донбассе погиб 21-летний гвардеец. В Нацгвардии раскрыли обстоятельства гибели бойца.

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