Знатный "аватар": всплыли подробности об одном из протестующих в Новых Санжарах

Мужчина из Новых Санжар, который пылко отправлял полицейского в окопы на войну, сам не лучшим образом отметился в армии. Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Помните воеваку (военного), который бросался на Александра Нетребко (полицейского) в Санжарах и предлагал ему поехать в окопы? Ору в голос ... "Воевака", как оказалось, знатный "аватар", выгнали из ВСУ сразу после учений", – написал он.

Штирлиц показал документы, в которых говорится: "Константин Анатолиевич … зарегистрированный по адресу: Полтавская область, смт Новые Санжары … в зоне АТО не воевал, а только ездил на учения, откуда, из-за употребления спиртных напитков, был отчислен".

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Напомним, этот протестующий уже извинился перед полицейскими за публичные оскорбления. Мужчина сообщил, что был пьяный во время протестов и не осознавал, что делает.

Видео: Нацполиция

Напомним, что сегодня вышли на связь еще одни любопытные личности – три парня, которых заметили и на протестах под Радой, и успели в Новых Санжарах пошуметь. "Спортсмены" из Новых Санжар записали видеообращение и рассказали, что они ни в чем не виноваты.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах (Полтавская область), где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенные столкновения с силовиками. Читайте все подробности, как эвакуированные украинцы из Китая возвращались в Украину.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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