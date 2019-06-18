Зной до +36: синоптики рассказали, где в Украине будет жарче всего

На всей территории Украины будет жарко, кроме того, отдельным областям "повезет" с грозами

SERGEI SUPINSKY. Фото: AFP

В ближайшие сутки, 19 июня, в Украине сохранится жаркая погода, в большинстве областей – сухая, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Закарпатье, днем в западных, Одесской и Луганской областях ожидаются местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, на юге Одесской области до 23°; днем 26-31°, в южной части до 34°, на высокогорье Карпат 20-25°.

В Киеве – без осадков; температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 июня самая высокая температура днем была +34,4 в 1918 году, самая низкая ночью +5,9 в 1900 году.

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20 июня – без осадков, лишь в западных областях небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 24°; днем 28-33°, на юге и востоке страны 31-36°.

В Киеве – без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

18 июня на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°; в Днепре в пределах Киева 25°.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что синоптики уточнили, когда спадет жара .

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что невыносимая жара отступитво второй половине июня, и зной сменится приятным летним теплом.

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