Золотые монеты к 25-летию независимости продадут с аукциона
Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа
Золотые памятные монеты "25 лет независимости Украины" будут продавать на электронном биржевом аукционе 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
"НБУ объявляет о проведении очередного электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет "25 лет независимости Украины". Электронный аукцион будет проведен 14 марта 2019 года в 11:00 Универсальной товарной биржей "Контрактовый дом УМВБ", – сообщили в Нацбанке.
Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.
Покупку памятных и инвестиционных монет, которые выпускает Нацбанк, многие украинцы рассматривают как один из вариантов сохранения и приумножения средств. Причем в последнее время, похоже, эта форма инвестирования становится все более популярной. По данным НБУ, в минувшем году количество реализованных памятных монет увеличилось втрое, по сравнению с 2017 годом. А число проданных инвестиционных монет возросло в два раза. Кроме того, ранее НБУ показал самые красивые памятные монеты. Лучшие дизайны определили в трех номинациях.
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