Золушка и Стратон: названы самые необычные и самые популярные детские имена

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Стало известно, какие детские имена стали самыми популярными и самыми оригинальными в 2019 году.

Об этом рассказали в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

"В столице чаще всего своим новорожденным дочерям родители давали имена – Соломия Мария, Варвара, Милана, Арина; для мальчиков – Александр, Дмитрий, Матвей, Марк", – говорится в сообщении.

При этом в Черкасской области среди имен для новорожденных малышей лидируют Вероника, Ева, Виктория, Анна и Диана; для мальчиков – Богдан, Максим, Тимофей, Назар и Иван.

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"Что касается Киевской области, то в лидеры выбились имена: Ангелина, Алиса, Валерия, Катерина, Мирослава, Соломия и София; Денис, Егор, Захар, Макар, Назар, Олег и Роман", – заявили в Минюсте.

Также были названы самые редкостные имена, которые получали дети.

Так, в Киеве самыми редкостными именами у девочек стали Ореста, Фрота, Аннаэль, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона, Фея; у мальчиков– Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай, Спартак.

В Киевской области девочек называли Агуник, Хауля, Дьйомерси, Лаян Орияна; мальчиков – Азарий, Алимпий, Алихан, Вильдан, Довуд, Стратон, Робин, Умут.

В Черкасской области самыми редкостными женскими именами стали Золушка, Ия, Лада, Марселина, Севиль, Теона; мужскими – Брайан, Граф, Исай, Нелей.

Также мы писали о том, что когда родители ищут имя для своего ребенка, им важно учитывать не только личные предпочтения, но также руководствоваться здравым смыслом и подумать, как будет сочетаться имя ребенка с его фамилией и отчеством. Также стоит помнить о том, что ребенок не всегда будет маленьким, когда-то ему придется строить взрослую жизнь со своим именем. Кроме того, называя сына, важно знать, что мальчик будет давать отчество своим собственным детям.

Стоит добавить также о красивых поздравлениях с днем ангела в прозе и стихах, а также о том, как президент Владимир Зеленский рассказал, кем мечтал стать в детстве. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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