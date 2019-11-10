Зона отчуждения ЧАЭС: какие территории могут быть пригодными для жизни

Когда люди смогут снова поселиться в Зоне отчуждения, украинские и японские ученые обещают сказать через два года

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За тридцать три года – никаких изменений. Границы тридцатикилометровой Зоны отчуждения вокруг ЧАЭС никак не изменились, уровень загрязнения комплексно не оценивали, поэтому пределы Зоны не пересматривались, а потому земли никак не используются. Определить, какие участки Зоны отчуждения могут быть пригодными для жизни взялись украинские ученые совместно с японскими.

Плоские круглые и тонкие. Это спрессованные фильтры для пробы воздуха из Чернобыльской зоны. А еще так же готовят для исследования древесины, почвы, растений, воды. В них измеряют радиацию. Образцы закладывают в специальные камеры. Уровень загрязнения опасными веществами через несколько минут виден на мониторе.

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Такие замеры со времен аварии делают из всего, что есть в тридцатикилометровой Зоне отчуждения.

Несмотря на такие замеры в лаборатории, системного анализа того, что происходит в Зоне отчуждения – не делали почти двадцать лет. Оценить уровень загрязнения окружающей среды взялись ученые из 12 украинских институтов и двух японских университетов.

Проект выполняется на деньги японских налогоплательщиков.

"Общая сумма пять млн долларов, полтора миллиона ушло на оборудование", – говорит Кенже Нанба, профессор.

Его установили в украинских лабораториях. Там должны провести большое количество анализов. А по результатам увидеть, что произошло вокруг ЧАЭС за тридцать три года после взрыва. Но уже сегодня ученые уверяют, Зону отчуждения можно сузить.

"Цезий распадается, его стало в два раза меньше. Идут и другие процессы самоочищения экосистемы", – уверяет Марк Железняк, ученый.

А вот японские ученые хотят увидеть, сколько радионуклидов в чернобыльских животных.

"Нам интересно увидеть, как в частности цезий 137 перешел из воды в рыбу или птиц. В Японии этот цикл только начался, здесь он длится уже более тридцати лет", – говорит Накашидзхка Тору, научный инспектор от Агентства научного развития Японии.

Несмотря на это, ученые сегодня не имеют окончательного ответа – до сих пор ли людям опасно жить на землях чернобыльской Зоны отчуждения.

Когда люди смогут снова поселиться в Зоне отчуждения, украинские и японские ученые обещают сказать через два года. Тогда общий проект должен завершиться, и его результаты будут обнародованы.

Между тем, ажиотаж на чернобыльские туры продолжается. С начала года зону отчуждения посетило более ста тысяч туристов. Цифра рекордная – в прошлом году посетителей было на треть меньше. И это только официальные данные. Потому что есть еще сталкеры которые предлагают туры по заброшенным чернобыльским зданиям.

Недавно новости "Сегодня" писали о том, что впервые в истории в Чернобыле для туристов хотят организовывать экскурсии на воздушных шарах. Также есть намерения развивать инфраструктуру в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах. Например, обсуждается вопрос обустройства в Иванкове Киевской области дополнительной гостиницы.

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