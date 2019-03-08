Зоозащитники рассказали, каким образом смогут остановить издевательства над животными

Регистрация животных решит ряд важных проблем, считает председатель комиссии по вопросам защиты животных в КГГА

Кот украл деньги у соседей. Фото: pexels.com

Зоозащитники рассказали, каким образом смогут остановить издевательства над животными //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ff5/5ea/5c7ff55ea6962.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ff5/5ea/5c7ff55ea6962.jpg 2019-03-08T05:00:00+02:00 Украина Регистрация животных решит ряд важных проблем, считает председатель комиссии по вопросам защиты животных в КГГА

В Украине участились случаи жестокого обращения с животными. Но виновники остаются безнаказанными. Это будет продолжаться до тех пор, пока владельцев не обяжут регистрировать животных. Об этом рассказала вице-президент "Ассоциации зоозащитных организаций Украины" Зоя Савченко.

"Животных нужно регистрировать. Ведь ни для кого не секрет, что сегодня в частных зоопарках, цирках над животными издеваются. И о таких случаях говорят все чаще. Информация о бездомных животных хоть как-то открыта для зоозащитников, а о том, что творят с животными в частных зоопарках, не известно никому. Там животных содержат в условиях, подобных концлагерям", – объяснила она.

Регистрация животных решит ряд важных проблем, считает председатель комиссии по вопросам защиты животных в КГГА, зоозащитник Александра Мезинова. Одна из них – утерянные и выброшенные на улицу питомцы.

"Абсолютно все животные в Украине должны быть занесены в Единый реестр. Ведь сегодня никто не знает, кто владеет животным. Мы не можем идентифицировать человека, который жестоко обращается с животным. Мы также не можем найти хозяев утерянных животных. Без регистрации животных мы не сможем урегулировать процесс выбрасывания котов и собак на улицу", – отмечает она.

Напомним, летом прошлого года под Днепром зафиксировали нашествие лис. Напуганные люди уже не раз обращались к чиновникам по этому поводу, но ответа так и не получили.

Также мы писали, как украинка решилась завести дома лисенка и во сколько ей это обходится. В то же время нужно быть осторожным, выбирая экзотическое животное в качестве домашнего любимца.

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