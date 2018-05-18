Зрение возвращается, а хромота уходит: как исцеляются в Киево-Печерской Лавре

С молитвой люди идут не только в пещеры, где лежат мощи святых и мироточивые головы, но и к иконам в наземных храмах лавры

Раны заживают, а незрячие начинают видеть – десятки историй удивительных исцелений знают священники Киево-Печерской лавры. За помощью люди приходят каждый день, а возобновились богослужения в православной святыне 30 лет назад, после десятилетий советского упадка. К кому сейчас в Лавре обращаются верующие – узнавали журналисты "Сегодня".

Блюститель Дальних пещер Киево-Печерской лавры Архимандрит Дамиан провел журналистов в храм, к месту захоронения преподобного Антония. Преподобный Антоний является основателем Киево-Печерской лавры – именно с его приходом с горы Афон начинается монашество.

Преподобный Антоний, как и Дамиан или Агапит, лечили людей еще при жизни, поэтому к ним обращаются и сегодня. Так, например, с воспалением лимфатических узлов недавно приходила женщина – она уже должна была ложиться в больницу и приобрела лекарства.

"Пришла на молебен преподобного Агапита об исцелении. На следующий день ей стало легче. Она обратилась снова к врачам, они были удивлены, поскольку произошло исцеление, и эти лекарства ей не понадобились", – рассказали в Лавре.

С молитвой люди идут не только в пещеры, где лежат мощи святых и мироточивые головы. Обращаются также к иконам в наземных храмах. Свидетелем того, что объяснить сложно, был Архимандрит Агафон – говорит, видел, как к некоторым возвращался зрение, а у других – исчезала хромота.

"За последние особенно годы исцеляются от разных заболеваний, от онкологии много. От глухоты были случаи исцеления", – рассказал Архимандрит Агафон.

Впрочем, не так важно, сколько раз и к которому святому приходить с молитвой – главное, верить в то, что просите, объясняет наместник Киево-Печерской лавры.

"Ни в коем случае не происходит так быстро исцеление, как мы с вами думаем. Вот поставил свечу и должен быть исцелена. Нет. Насколько мы с вами приносим покаяние в своих грехах, настолько мы с вами получаем прощение. И исцеление души и тела" – объяснил наместник Киево-Печерской лавры Митрополит Павел.

Напомним, в Киево-Печерской лавре в столице прошла международная выставка, посвященная гонениям на церковь в ХХ веке, жизни и гибели первого православного новомученика – архиерея Владимира.