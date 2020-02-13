Зверофермы дают наибольшую ежегодную выручку – 250 тыс. евро с гектара

Об этом сообщил президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина во время круглого стола "Совершенствование правового регулирования производства меха в Украине".
"Норковые фермы – высокодоходные предприятия с добавленной стоимостью, – говорит Владимир Федина. – За последние 6 лет инвестировано в строительство новых норковых ферм более $ 106 млн".
Также он добавил изданию "Агропортал", что в ближайшие годы инвесторы готовы вложить €500 млн, в результате чего будет создано 7500 новых рабочих мест в селах, и поступления в бюджет – более 150 млн налогов ежегодно. Валютная выручка в Украине вырастет до €300 млн.
В частности, владелец норковой фермы "Агропроминвест" озвучил налоги хозяйства за последний год, которые составили около 8 млн грн, а всего за 2019 норковые фермы заплатили более 30 млн грн налогов в бюджеты разных уровней.
Для справки. Мировыми лидерами по производству меха и численности звероферм являются Дания, Китай, Польша, Финляндия, США, Россия. На долю Европы приходится свыше 50% выращенного меха в мире. Доля Украины составляет 1% производства меха в мире.
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