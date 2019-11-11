Звезды спорта осудили расистские оскорбления в адрес игрока "Шахтера"

В поддержку футболиста Тайсона выступили известные во всем мире спортсмены

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Скандал произошел на центральном матче чемпионата Украины по футболу. Во время игры "Шахтер" – "Динамо" болельщики киевлян начали выдавать обезьяньи звуки, оскорбительные для темнокожих игроков донецкого клуба – Тайсона и Дентиньо. Бразильцев довели до слез.

Фото и видео скандального инцидента облетели все мировые СМИ. Публично уже поддержали бразильцев многие звезды мирового спорта. Что вызвало позорный поступок фанатов и будут ли наказаны виновные – выясняли "Сегодня".

73-я минута матча. Горняки ведут со счетом 1:0. На протяжении всей игры из фан-сектора "Динамо" звучат расистские оскорбления в адрес бразильских легионеров "горняков". После очередного такого выпада Тайсон уже не может сдержать эмоций.

Но оскорбления игроков "Шахтера" так и не прекращаются. Арбитр Николай Балакин выводит команды с поля. Тайсон и Дентиньо начинают плакать.

После возобновления игры рефери удаляет с поля Тайсона.

Но даже в меньшинстве "Шахтер" доводит дело до победы. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру откровенно шокирован поведением киевских фанов. Его резюме матча вмещается в короткий комментарий.

"Сегодня мои игроки проявили характер. Хочу поддержать всех, кто страдает от расизма. Это недопустимо. Это стыд. Мы будем бороться против этого. Каждый день. Каждую секунду", – заявил главный тренер ФК "Шахтер" Луиш Каштру.

Сам Тайсон после матча заявил: его слезы были свидетельством обиды и возмущения.

"В расистском обществе мало не быть расистом. Надо быть нерасистами. Футбол требует больше внимания, миру необходимо больше внимания. Спасибо всем за поддержку! Нет расизму!" – заявил игрок ФК "Шахтер" Тайсон.

На защиту игрока "Шахтера" встали звезды мирового футбола: Неймар, Фред, Филиппе Коутиньо, Марсело. Они начали флешмоб в соцсети с черно-белыми фото и подписью "Нет расизму!".

"Я с тобой, брат! Иностранцы есть везде. Будь сильным, мой брат! До встречи в Манчестере!" – поддержал Тайсона игрок клуба "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Фернандиньо.

Поддержали Тайсона и в Украине. В частности, известный борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк.

"Это очень грустно. И как мулат, я не мог на это не отреагировать. На этот инцидент. Очень печально, что в XXI веке есть такие выходки со стороны футбольных фанатов. Что есть люди, которые считают главным своим преимуществом цвет кожи, а не знания, достижения и тому подобное", – заявил заслуженный мастер спорта, народный депутат Украины Жан Беленюк.

Это уже не первый скандал, связанный со столичными фанатами. Например, четыре года назад УЕФА оштрафовал киевский клуб за расистские оскорбления во время матча лиги Европы с Челси.

На этот раз наказание может быть серьезным. А главное – имиджу не только "Динамо", но и всего украинского футбола нанесен немалый ущерб.

"Шахтер", со своей стороны, оперативно выступил с заявлением, призывающим искоренить проявления расизма и дискриминации в футболе.

Позже киевское "Динамо" поддержало "Шахтер" и тоже выступило против расизма. На официальной странице "Динамо" в Instagram разместили фото арены во время паузы и написали: "Футбол – не место расизма".

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