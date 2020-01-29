Звонит детям и предлагает секс: в сети сообщили о телефонном извращенце

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Пьяный мужчина из Днепра звонит всем подряд, в том числе и детям, с предложениями вступить с ним в интимную связь. Об одном из таких инцидентов на своей странице в Facebook рассказала одесситка Оксана Карпинская.

"Моему сыну на мобильный телефон поступило несколько звонков с незнакомого номера. Нас не было дома. Я пришла и написала с номера сына смс с вопросом "Кто это?". Мало ли, может кто-то из одноклассников, а сын не записал номер. Через несколько секунд этот номер уже звонил нам. Сын поднял трубку, ничего не понял и отдал телефон мне. Я беру трубку, а там некто томным голосом предлагает секс моему несовершеннолетнему сыну!" – говорится в сообщении.

По словам женщины, когда она ответила мужчине, что он звонит ее несовершеннолетнему сыну, тот начал предлагать то же самое и ей.

"Я положила трубку и сразу начала искать по этому номеру все что могу в интернете. Подключились мои друзья. Через пол часа мы уже знали массу информации о нем… Мы нашли массу жалоб на него от других людей", – отметила женщина.

Оксана отметила, что звонящий оказался жителем Днепра и его зовут Артур Бойко. Мужчина работает на стройке и СТО. Кроме того, по номеру извращенца в сети можно найти жалобы на него.

"В общем, абонента зовут Артур Бойко. Живет в Днепродзержинске. Его очень часто можно встретить в ЦУМе и на вокзале. Бывает, что просит деньги у людей или сигареты, или еду. С недавнего времени начали говорить о том, что он звонит различным людям и предлагает интимную близость. Если честно, никогда бы не подумал, что он таким занимается, но увы есть доказательства", – написал один из пользователей сайта "Телефонний довідник".

Остальные люди тоже сообщают о неприличных звонках с этого номера.

Ранее мы писали, что в Новой Каховке Херсонской области телефонные педофилы "терроризируют" девочек-подростков.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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