Звонки для родителей: как выбрать удобный тариф и легко пополнять счет

Мобильная связь сейчас доступна украинцам всех возрастов. Особенно ее значение стало ценным во время карантина: дети учатся по видеосвязи, их родители используют смартфоны для работы и досуга, а бабушки и дедушки общаются с детьми и внуками по телефону. Скорость и возможности мобильной связи постоянно растут, но изначальная потребность в разговоре с родными по телефону остается всегда. Зачастую люди старшего поколения, даже пользуясь смартфоном и мобильным интернетом, предпочитают именно привычные звонки по телефону. А их родным важно, чтобы бабушки и дедушки всегда оставались на связи и могли позвонить им в любой момент.

Выгодные тарифы для старшего поколения

Заботясь о людях старшего поколения, мобильный оператор "Киевстар" запустил специальный тариф, который наиболее выгоден и удобен для звонков по мобильному. Этот тариф создан для абонентов старше шестидесяти лет, он так и называется – "Звонки для родителей". Тариф оптимален для долгих разговоров, к примеру, со внуками.

Наш корреспондент лично убедилась, насколько легко и быстро можно его подключить. Ее 66-летняя бабушка, которая живет в Херсонской области, подключила этот тариф, не выходя из дома, и теперь они еще чаще общаются по телефону. В нашем видеосюжете можно посмотреть их историю. А ниже мы расскажем, сколько стоит новый тариф и как его подключить.

Тариф "Звонки для родителей" обходится в 60 грн в месяц. Для кошелька он намного доступнее, чем другие тарифы, в которые включен мобильный интернет и дополнительные сервисы. В тарифе "Звонки для родителей" разговоры в сети "Киевстар" безлимитные, а звонки на номера других операторов или домашние телефоны стоят меньше, чем в других тарифах – 0,6 гривни за минуту разговора.

Подключить тариф и пополнять счет украинцы в возрасте могут просто из дома. Это особенно актуально во время карантина, ведь сейчас лучше избегать лишних контактов, чтобы уберечь свое здоровье. Активируется тариф через справочный центр – для этого нужно позвонить по номеру "466*222". Чтобы подтвердить свой возраст в процессе регистрации достаточно назвать идентификационный код. Эти данные конфиденциальны и больше нигде использоваться не будут.

А когда карантин закончится, у абонентов будет возможность в течение полутора месяца посетить магазин "Киевстар", чтобы подписать договор на тариф "Звонки для родителей". Если не представится возможность подписать договор, абонентам также предложат доступный по стоимости тариф "Киевстар Комфорт", с безлимом в сети Киевстар и минутами для звонков на другие сети.

Как удобно пополнять и управлять своим номером из дома

Помимо подключения тарифа "Звонки для родителей" из дома, еще одна удобная опция для людей пожилого возраста – пополнение счета без комиссий. Есть несколько простых способов пополнить тариф "Звонки для родителей" из дома, если у вас или ваших родных кнопочный телефон: через звонок на номер 899 или используя комбинацию цифр *134#. Следуя простым инструкциям, пополнить счет можно будет за 5-10 минут.

Если же вы или ваши родные пользуетесь смартфоном, то советуем установить приложение "Мій Київстар". Оно поможет не только быстро пополнить счет без комиссии, но и проверить остаток услуг, заказать дополнительные сервисы или сменить тариф.

Как легко научить родителей пользоваться смартфоном

Если же ваши родители или бабушки и дедушки захотят не только разговаривать по телефону, но и освоить смартфон – на такой случай "Киевстар" разработал серию простых видеоуроков "Смартфон для родителей". Освоив их, украинцы в возрасте научатся новым возможностям для удобного общения с родными: получать и отправлять фото и видео, общаться в мессенджерах, находить нужную информацию.

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