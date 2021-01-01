Этот шар заряжен на удачу – в следующем году получите легко то, о чем мечтаете. Скорее делитесь в соцсетях – предсказаний хватит на всех!

Шар говорит, что на вас обрушится столько удачи, сколько вкусных блюд вы приготовите к праздничному столу. Время нарезать салаты!

В новом году вас ждет много острых и пряных впечатлений. Не скупитесь на специи на кухне и в жизни – добавьте перчинки!

Год будет нелегким. Ведь нелегко нести такое количество удачи, любви и денег, которые упадут вам в руки.

Счастье и везение уже вышли на дистанцию 2021 км и начинают погоню за вами. Не сопротивляйтесь - финиш будет победным.

Ваша настойчивость принесет успех в карьере. Но постарайтесь не перегнуть палку. Разве что крабовую. От ТМ “Водный мир”. 😊 Это вкусно!

Вы получите иммунитет от всех бед. Его активация произойдет в Новый год: пойте, пейте и ешьте вкусное и полезное. Например, морепродукты «Водный мир».

В вашу жизнь войдет очень важный человек. Возможно, прямо в новогоднюю ночь. Так что готовьте дополнительное место за праздничным столом.

Прогноз погоды на 2021-й: снегопады счастья, метели удачи и сугробы здоровья. Слепите из этого классного снеговика и крутой год.

Вас ждет изысканное меню во всех сферах жизни. А рецепты блюд – по ссылке ниже. Приятного аппетита!

Чудеса случаются там, где их творят. Так что смело чудите, творите и веселитесь – следующий год не даст вам соскучиться.

В 2021-м у вас будет отличное здоровье, но для этого нужно: мышцы пресса тренировать смехом, зрение – метким взглядом, а сердце – любовью.

Шар предостерегает: количество счастья и удачи в 2021-м будет таким огромным, что одному не осилить – начинайте им делиться. Хотя бы в соцсетях.

Помните: вы не салат из крабовых палочек, чтобы всем нравиться. Но в следующем году вас будут уважать и обожать.

Ого! Вам досталось настолько удачное предсказание, что магический шар попытался оставить его себе. Ну-ка встряхните его еще раз.

Новый год для вас – время научиться новому. Как насчет новых рецептов? Ищите их по ссылке ниже. Но сначала купите крабовые палочки. 😉