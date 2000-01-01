ЗАКАТ ЭПОХИ «ПЛАЗМЫ»

Громоздкие кубы телевизоров с электронно-лучевыми трубками стали таким же символом ушедшей эпохи, как и телефонные аппараты с дисковым номеронабирателем. Тем не менее, по сей день сказываются десятилетия их владычества в наших жилищах. В виде каких-то привычек или упорно живущих заблуждений. О некоторых из них мы более подробно поговорим дальше.

А пока возвращаемся к истории. Телевизоры с ЭЛТ не единственные устройства, навсегда ушедшие из нашего быта. Вслед за ними, причем очень быстро, «вымерли» так называемые газоразрядные панели. Хотя слово «плазма» до сих пор мелькает в речи людей, сформировавшихся в 90-е. Тогда на короткое время плазменные (газоразрядные) панели стали у нас одним из символов достатка. Если отбросить иронию, то до начала XXI в. плазменные дисплеи оставались лучшим решением для телевизоров с большой диагональю экрана и небольшой толщиной корпуса. Первый такой бытовой телевизор с газоразрядной панелью выпустили в 1992 г. А к 2015 г. их производство прекратилось. Не последнюю роль в таком развитии событий сыграли повышенное потребление энергии, значительное выделение тепла при работе плазменных панелей и довольно быстрое выгорание пикселей. «Плазма» проиграла конкурентную гонку жидкокристаллическим дисплеям (LCD). Хотя, стоит заметить, в домашних телевизорах эта технология позволяла получить довольно яркую картинку с широким углом обзора.