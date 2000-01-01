ТЕЛЕВИЗОРЫ:
ПРИШЛО ВРЕМЯ ГИГАНТОВ
Природа распорядилась так, что большую часть сведений об окружающем мире (около 90%) человек получает посредством зрения. Еще 9% приходится на слух. Оставшаяся сотая доля информации поступает от остальных органов чувств. Одним словом, мы, люди, по большей части существа «зрительные». Это находит отражение даже в речи. Мы «видим» выход из сложной ситуации (тот самый свет в конце тоннеля), «предвидим» развитие событий. Поэтому одним из важнейших компонентов электронных устройств, окружающих нас, стали дисплеи.
ЗАКАТ ЭПОХИ «ПЛАЗМЫ»
Громоздкие кубы телевизоров с электронно-лучевыми трубками стали таким же символом ушедшей эпохи, как и телефонные аппараты с дисковым номеронабирателем. Тем не менее, по сей день сказываются десятилетия их владычества в наших жилищах. В виде каких-то привычек или упорно живущих заблуждений. О некоторых из них мы более подробно поговорим дальше.
А пока возвращаемся к истории. Телевизоры с ЭЛТ не единственные устройства, навсегда ушедшие из нашего быта. Вслед за ними, причем очень быстро, «вымерли» так называемые газоразрядные панели. Хотя слово «плазма» до сих пор мелькает в речи людей, сформировавшихся в 90-е. Тогда на короткое время плазменные (газоразрядные) панели стали у нас одним из символов достатка. Если отбросить иронию, то до начала XXI в. плазменные дисплеи оставались лучшим решением для телевизоров с большой диагональю экрана и небольшой толщиной корпуса. Первый такой бытовой телевизор с газоразрядной панелью выпустили в 1992 г. А к 2015 г. их производство прекратилось. Не последнюю роль в таком развитии событий сыграли повышенное потребление энергии, значительное выделение тепла при работе плазменных панелей и довольно быстрое выгорание пикселей. «Плазма» проиграла конкурентную гонку жидкокристаллическим дисплеям (LCD). Хотя, стоит заметить, в домашних телевизорах эта технология позволяла получить довольно яркую картинку с широким углом обзора.
ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ ВЫХОДЯТ НА СЦЕНУ
Существуют особые вязкие жидкости с молекулами вытянутой формы, способными менять ориентацию под действием электромагнитного поля. Такие вещества называются жидкими кристаллами. Технология жидкокристаллических дисплеев (LCD) была создана еще в 70-х. Однако до 90-х годов XX века она находила применение разве что в дисплеях электронных часов, калькуляторов и мелкой бытовой техники.
Позже ЖК-дисплеи прижились в ноутбуках – из-за низкого энергопотребления, небольших габаритов и массы. Быстрое усовершенствование технологии вскоре дало возможность увеличить размеры панелей и качество изображения. «Жидкие кристаллы» начали наступление на рынке настольных компьютерных мониторов и бытовых телевизоров. В 2007 году LCD-телевизоры обогнали продажи телевизоров на основе электронно-лучевых трубок. А вскоре окончательно похоронили этот вид бытовых приборов. Наконец, ЖК-экраны позволили создать такие привычные для нас вещи, как смартфоны и планшеты.
СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОРЫВ
Очередным революционным шагом в истории телевизионных экранов стало использование светодиодов. На первый взгляд, если речь идет о светодиодных (LED) дисплеях, то элементом, формирующим в них изображение, должны были бы являться именно эти электронные компоненты — светодиоды. По аналогии с жидкокристаллическими ячейками в ЖК-устройствах или микроскопическими газоразрядными «лампочками» в плазменных панелях.
Со светодиодами не все так ясно и прозрачно. Зачастую LED-дисплеями называются устройства, в которых светодиоды не формируют изображение, а лишь служат источником света в конструкции жидкокристаллической панели. Дело в том, что изначально в ЖК-дисплеях источником света служили люминесцентные лампы. Со временем их место заняли светодиоды, расположенные по краю или позади экрана. Не будем рассуждать о названии как о некоем сугубо маркетинговом ходе производителей. LED-панели позволили заметно улучшить картинку на телевизорах и смартфонах.
Однако смена технологий в нашу эпоху происходит с головокружительной быстротой. И вот уже слой жидких кристаллов в телевизионных панелях сменили органические светодиоды. Технология получила название OLED. Таким экранам уже не нужна подсветка. Ведь органические светодиоды сами излучают свет при воздействии на них электрических сигналов. Не вдаваясь в технические подробности можно сказать, что по сравнению со своими предшественниками OLED-телевизоры дают весьма достойное изображение. Более того эта технология позволяет изготовлять огромные по размерам и, к тому же, изогнутые экраны.
Но прогресс не остановить. И в последние годы ценители качественной, реалистичной «картинки» (а заодно – надежного экрана, стойкого к выгоранию и обладающего высокой пиковой яркостью достигающей 2000 нит) отдают предпочтение телевизорам с технологией QLED.
В ТРЕНДЕ - КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ
Сначала немного терминологии. QLED – это аббревиатура от Quantum Dot Light Emitting Diode (светоизлучающий диод на квантовой точке). Для более легкого восприятия из сокращения выбросили одну букву. Что же это такое – технология QLED? Объем публикации не позволяет глубоко вникать в физику используемых там процессов. Однако кое-что все-таки нужно объяснить.
Дисплеи OLED построены на основе жидких кристаллов со светодиодной подсветкой. В экранах QLED в конструкцию светодиодной подсветки добавлен дополнительный слой неорганических квантовых точек. Они излучают идеально белый свет подсветки, на котором формируются точные цвета. А также усиливают яркость изрбражения. Это обеспечивает очень качественную передачу цветов и дает широкий динамический диапазон.
И еще один нюанс, о котором следует упомянуть. Компания Samsung зарегистрировала аббревиатуру QLED как свой товарный знак. Поэтому технология по большей части ассоциируется с продукцией именно этого производителя.
О ДИАГОНАЛЯХ И РАССТОЯНИЯХ
Однако впечатляюще высокое качество изображения – не единственное преимущество QLED-телевизоров. Помните, выше уже говорилось, что некоторые предубеждения в нашем восприятии переживают несколько поколений технологий? Применительно к телевизорам самые распространенные связаны с размером экрана и расстояния, с которого комфортно воспринимается «картинка» на таком экране. В самом общем виде этот миф звучит так: «Качество изображения на телевизорах с большой диагональю экрана появляется только с большого расстояния. Если подойти ближе, то оно начинает «биться» на отдельные элементы».
Наверное, многим из читателей встречался термин 4К. Так определяется панель, в которой по длинной стороне насчитывается 4 тысячи элементов, формирующих изображение (пикселей). Если говорить более точно, то 3840. И 2160 пикселей — по короткой. То есть на 4К-панели изображение создают более 8 млн пикселей. Эта цифра в 4 раза больше, чем на экранах со ставшим нам всем привычным разрешением изображения Full HD. Такое колоссальное число пикселей, позволяет воспроизводить очень четкие изображения с сочными цветами на очень больших экранах. Причем 4К (UHD) дает высокую детализацию изображения. В телевизорах с экранами ниже 4К при просмотре с небольшого расстояния были видны пиксели, которые давали эффект зернистости изображения. Еще лет несколько назад 4K-устройства выглядели этакой технологической диковинкой. Фильмы, предназначенные для просмотра в таком качестве, были редкостью. Сегодня уже очевидно, что 4К уверенно вытесняет с рынка телевизоры с качеством HD и Full HD. В то же время эпоха 4К будет недолгой. Уже год назад компания Samsung представила телевизор Q900 с максимальным разрешением 8K. Недавно этот гигант стал доступен и в Украине. В телевизоре применена упомянутая выше QLED-матрица и процессор Quantum 8K. Его особенность - способность масштабировать изображение из более низкого разрешения в 8К. Поэтому проблема отсутствия контента для такого устройства не возникает изначально.
РАЗУМНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
Эти темы никак не обойдешь, рассказывая об очень больших телевизорах. Начнем с места такого великана в жилых помещениях. Зачастую принятие решение на покупку телевизора с диагональю 75 дюймов и больше может затормозить ошибочное впечатление, что он слишком громоздок.
Здесь сказывается тот нюанс, что в торговом зале телевизор с диагональю 75” всегда выглядит чрезмерно большим. Сказывается то, что покупатель почти вплотную подходит к нему. Плюс привычка к меньшему по размеру экрану. Но статистика свидетельствует - уже через месяц после покупки человек забывает о своих сомнениях. Более того, нередко жалеет, что не согласился на большую диагональ.
Следующий момент. В среднестатистическом современном доме уже есть несколько смартфонов или планшетов. Их вполне достаточно, чтобы мимоходом просмотреть видеоролик. Но телевизоры с большими диагоналями дают то, на что неспособны большинство гаджетов - дать зрителю ощущение кинотеатра, погружения в кинофильм, сериал или спортивную игру. На такое способны только телевизоры с диагональю от 75”.
Наконец, очень важно понимать, что приобретение телевизора с большой диагональю – это весьма разумная инвестиция. Конечно, такой великан недешев. Но все познается в сравнении. Так вот, цена современного телевизора с большой диагональю вполне сопоставима с затратами на парочку хороших смартфонов. Но служить телевизор будет гораздо дольше смартфона – лет 10 наверняка. Причем пользоваться им будет вся семья. Важно только учитывать пару моментов. Чтобы подобное вложение денег было максимально оправдано, следует покупать как можно более современную модель. Технологии постоянно развиваются, поэтому разумнее приобретать то, что будет в тренде еще многие годы.
Бренд тоже играет не последнюю роль при выборе. В отличие от мелких участников рынка, лидеры могут не только предложить прорывные разработки, но и обеспечить долгосрочную гарантию на свою продукцию. В этом плане хорошим примером могут служить телевизоры QLED TV от Samsung. Помимо высочайшего качества изображения, эта компания предлагает многолетнюю гарантию от выгорания экрана.