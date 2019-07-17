Пляж, картошка, кандидат: что предпочтет избиратель 21 июля

Море и огороды – главные угрозы первых в истории Украины "летних" парламентских выборов

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Досрочные выборы в парламент Украины, которые состояться 21 июля, будут особенными для страны. И не только потому, что "досрочные" они весьма условно: Верховная Рада нынешнего созыва не доберет до своих законных пяти лет полномочий всего несколько месяцев. Выборы-2019 – первые "чистые" выборы народных депутатов в истории страны, которые проходят летом. И это определяет их специфику. В первую очередь – явку избирателей.

Какой она будет, как активность граждан повлияет на результаты выборов, и что партии и кандидаты делают для того, чтобы привести на избирательные участки своих избирателей разбирался сайт "Сегодня".

Летние президентские выборы – аншлаг на участках

На самом деле в истории независимой Украины летние выборы уже случались. Но ориентироваться на известные прецеденты, прогнозируя поведение избирателей 21 июля было бы некорректно.

Единственные "летние" выборы президента Украины состоялись в июне-июле 1994 года. Это были досрочные выборы, вызванные политическим кризисом в стране. Первый тур состоялся 26 июня, второй, в котором сошлись действующий на то время президент Леонид Кравчук и экс-премьер, будущий глава государства Леонид Кучма – 10 июля. В то время избирательные технологии в стране пребывали в зачаточном состоянии, телевидение не было так развито, как сегодня, а социальных сетей не было вовсе. Потому о полноценных "волнах" мобилизации – в том виде, в котором избиратель ощущает их на себе сегодня, речь, разумеется, не шла.

С другой стороны, в 94-м народ по старой привычке еще считал участие в голосовании чуть ли не обязательным мероприятием. Все еще был силен авторитет "красных директоров" (представителем которых был Кучма), способных одним негласным распоряжением отправлять на избирательные участки десятки тысяч рабочих заводов. Наконец, на избирательную активность народ стимулировала экономическая и социальная ситуация в стране: люди связывали будущие улучшения жизни со сменой власти. Все это обеспечило довольно солидную явку на единственных в истории "летних" президентских выборах. В первом туре на участки пришло 70,4% избирателей, во втором – 71, 6%. (Для сравнения: на выборах президента Украины в марте-апреле 2019 года явка составила 62,8% в первом туре, 61,37% – во втором).

Летние парламентские – почти провал

В том же 1994 году состоялись летние выборы в Верховную Раду Украины. Точнее – перевыборы, когда народ избирал лишь часть парламента (потому во вступлении статьи нынешние летные выборы и названы первыми "чистыми"). В 94-выборы народных депутатов проходили по особой системе, позже не применяемой в Украине: мажоритарной двутуровой. Чтобы стать депутатом кандидат должен был набрать более 50% голосов при условии, что на выборы придут не менее 50% избирателей. В противном случае на округе проводился второй тур выборов.

Первый тур парламентских выборов (которые, как и президентские были досрочными) был проведен в конце марта. Но из-за невысокой явки в отдельных округах, а преимущественно – из-за того, что кандидаты не получали более половины голосов избирателей, пришедших на участок, в первом туре было избрано мене полусотни парламентариев. Второй тур, прошедший в начале апреля доукомплектовал парламент, но не полностью: более сотни округов так и остались без своего представителя в парламенте.

Именно потому 24 июля были проведены перевыборы в этих округах. Средняя явка составила 51,12 %. Однако в большинстве округов она была ниже 50%, потому выборы на них были признаны не состоявшимися. В начале августа на этих округах состоялся второй тур выборов, однако часть из округов снова осталась без депутатов по причине низкой явки. В итоге в ходе летных выборов из 116 народных депутатов, которых нужно было доизбрать, было избрано лишь 60 – подвела явка избирателей.

Нетрудно заметить, что второй тур президентский выборов с весьма приличной явкой и первый тур провальных перевыборов в парламент отделяли всего лишь две недели. Объяснить существенную разницу я явке можно, как наступлением ближе к августу "сезона отпусков", так и меньшим интересом избирателей к парламентским выборам.

Когда не нужно ориентироваться на соцопросы

Действующее избирательное законодательство, в отличие от существовавшего в 1994-м, не связывает итоги выборов с явкой. В мажоритарном округе выборы могут быть признаны несостоявшимися в двух случаях: если в округе не зарегистрировался ни один кандидат (на нынешних выборах таких прецедентов не зафиксировано. Читайте "Выборы-2019: все округа и кандидаты по мажоритарке"). Либо, если в округе зарегистрировался всего лишь один кандидат и на выборах он набрал менее 50% голосов проголосовавших. Таким образом, выборы-2019 состоятся "при любой погоде". Но вот какой будет явка?

Соцопросы по этому поводу дают весьма утешительный прогноз. Так, к примеру, согласно опросу,проведенному Фондом "Деминициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (опрошено 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%) о намерении принять участие в голосовании заявило подавляющее большинство опрошенных – 81%. При этом 51% опрошенных заявил, что точно пойдет на выборы, еще 30% сказали, что примут участие "скорее всего". В ходе опроса соцгруппы Рейтинг (проведен 6-10 июля, погрешность не более 2,2%) категорически о нежелании идти на выборы заявили лишь 7,1% опрошенных. Казалось бы, соцопросы обещают, если не рекордную, то весьма приличную явку. Однако этот прогноз развивают сами ученые.

Как рассказала в комментарии сайту "Сегодня" директор Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, уровень явки в социсследованиях – как раз тот показатель, на который не нужно ориентироваться.

"Опираться на соццисследования именно в этом вопросе не очень правильно. Дело в том, что соглашаются принять участие в соцопросах, как правило те, кто пойдет на выборы. А те, кто точно знает, что не пойдет, преимущественно отказываются работать с социологами", – отметила Ирина Бекешкина.

По ее словам, подобная проблема с этим показателем наблюдается на только в Украине. В Польше соцопросы показывали явку примерно на 20% больше той, что в итоге была зафиксирована в ходе выборов.

"Это не потому что люди обманывают, вводят в заблуждение. Просто те, кто не приходит на выборы изначально "выпадают" из соцопросов", – говорит социолог.

Придет половина

Так сколько же людей придет голосовать? По мнению Ирины Бекешкиной, реальная явка на нынешних парламентских выборах будет колебаться в пределах 50%.

"Сейчас – период отпусков, потому явка будет явно ниже, чем на президентских выборах. Я думаю, в пределах 50%", – отметила социолог.

При этом как отмечают эксперты, изменится структура населения.

"Среднего класса, интеллигенции будет меньше на выборах, пострадают от этого партии, ориентированные именно на такого избирателя. А сельского населения в процентном соотношении наоборот на этих выборах будет больше. Поэтому партии, имеющие хорошую разветвленную структуру, в том числе позволяющую агитировать в сельской глубинке будут в выигрыше", – говорит Ирина Бекешкина.

Увеличится, по ее словам, по сравнению с прошлыми выборами в парламент и количество проголосовавших в восточных регионах страны.

"В 2014-м они просто не пришли на выборы. Сейчас же, думаю, явка будет, как в среднем по стране".

А вот что касается Западной Украины, то здесь ситуация неоднозначная.

"С одной стороны запад голосует более активно. Но дело в том, что населения там меньше. Кроме того, летом многие уезжают на сезонные работы. Поэтому там будет ниже явка", – говорит эксперт.

Согласен с таким мнением и глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Скорей всего явка буде процентов пятьдесят. Июль-август – это вообще наихудшее время для выборов. У одних голова занята огородами, у других – отдыхом. Посмотрите на такой показатель, как смена места регистрации: в отличие от президентских выборов никакого ажиотажа не наблюдается. И, кстати, пока что я не вижу также полноценных кампаний партий по привлечению своих избирателей, что меня удивляет. Возможно, партии оставили мобилизацию на последние дни", – сказал Алексей Кошель в комментарии сайту "Сегодня".

Говоря о влиянии невысокой явки на результаты выборов, Алексей Кошель отмечает, что влияние будет, но "не катастрофическое".

"Полагаю, политсилы, ориентированные на сельский электорат, традиционно дадут результаты немного лучше, чем показывают соцопросы. И наоборот, партии, рассчитывающие на голоса городского населения немного просядут. Не думаю, что влияние будет измеряться даже процентом – скорей долями. Но оно будет", – говорит Алексей Кошель.

Преградой к более сильному влиянию явки в различных регионах на результаты является, по мнению главы КИУ, то, что летом выезжает не только городской население – на отдых, но и сельское – на работы, в том числе, за границу.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как кандидаты проводят последние встречи с избирателями.

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