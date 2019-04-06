Чего ожидает Запад от нового президента Украины: европейские эксперты о выборах

Аналитики из США, Великобритании, Франции и Германии называют вызовы, которые встанут перед главой государства

Фото: AFP

Чего ожидает Запад от нового президента Украины: европейские эксперты о выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/235/076/5ca235076218f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/235/076/5ca235076218f.jpg 2019-04-06T07:38:00+03:00 Аналитика Аналитики из США, Великобритании, Франции и Германии называют вызовы, которые встанут перед главой государства

Президентские выборы в Украине в разгаре, непредсказуемые и напряженные. Тому, кто станет президентом, придется иметь дело с целым рядом вызовов, включая урегулирование российско-украинского конфликта и содействие имплементации комплексной программы реформ. Поэтому важно понимать, что другие государства ожидают от будущего президента Украины. От этого может зависеть поддержка государства на международной арене.

Продолжая рубрику "Новая Европа" интересуется" на сайте "Сегодня", Центр "Новая Европа" обратился к известным зарубежным аналитикам с вопросом: Чего вы ожидаете от будущего президента Украины как во внутренней, так и во внешней политике?

Штефан Вольф

Профессор международной безопасности в Университете Бирмингема, Великобритания:

- Независимо от того, кто победит на президентских выборах в Украине этой весной, это лицо столкнется с несколькими важными проблемами. К ним относятся нарушения Россией суверенитета и территориальной целостности Украины в Крыму и на Донбассе. Эти проблемы находятся на пересечении традиционной внутренней и внешней политики. Можно утверждать, что в пределах внутренней и внешней политик в течение последних пяти лет не удалось отменить аннексию Крыма Россией или эффективно бороться с кризисом на Донбассе. В то же время международные партнеры Украины выступают более или менее единым фронтом, отказываясь признать аннексию Крыма, они осудили действия России в Керченском проливе (включая строительство моста, который соединяет материковую Россию с Крымом, что в результате препятствует пути больших кораблей к третьему по величине в Украине порту Мариуполя, и захват трех украинских судов и их экипажей), поддержали и расширили санкции против ключевых кремлевских союзников и настаивали на осуществлении Минских соглашений как едином жизнеспособном пути к стабильному и справедливому миру на Донбассе.

Учитывая привлечение многих сторон к этому конфликту, его интернационализированный и затяжной характер, это неплохой результат. Вопрос, однако, насколько устойчивым, не говоря уже желательным, является такое положение дел. Именно здесь особое значение имеет пересечение с внутренней политикой. С экономической точки зрения, Украина до сих пор не оправилась от войны 2014-15 годов, ее население продолжает сокращаться, а недоверие к политическим и экономическим элитам на рекордно высоком уровне. С разбивкой населения на несколько разрезов – восток-запад, город-село, поколения и т.д. – любой кандидат-победитель должен работать над пересмотром общественного договора в Украине, когда после почти трех десятилетий с обретения независимости все еще не было сформировано общее видение украинской государственности. Таким образом, непрерывность, направленная на стабильность, с точки зрения внешней политики будет возможна только на основе смелой программы внутренних реформ, которая сосредотачивается на построении прочных основ экономического роста, включая укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией с целью улучшения инвестиционного климата в Украине, преодоление огромных социальных и доходных диспропорций по всей стране, повышение эффективности ключевых государственных институтов и создание нового консенсуса относительно того, что украинская государственность означает для отношений между государством и гражданами, а также для отношений страны с Россией и западными партнерами.

Более сильное и внутренне состоятельное украинское государство будет более чувствительным к нуждам своих граждан и устойчивым перед будущими вызовами. Это также будет государство, которое будет продолжать получать необходимую поддержку от своих партнеров в проведении этих реформ, и которое может в конце концов решить свои главные внешнеполитические проблемы и сделать это с позиции силы и уверенности. Будущий президент Украины, возможно, не сможет достичь всего этого, но его будут оценивать в зависимости от того, что страна, по крайней мере, начала двигаться в этом направлении.

Эдвард Лукас

Первый Вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA), США:

- Нам нужно, чтобы Украина была успешной, не в последнюю очередь потому, что это лучший способ сдерживания Путина. Детали для нас не так важны – например, будут ли такие экономические реформы, как приватизация и либерализация, проходить быстро или медленно. Главное – последовательность и целостность. Мы хотим четких признаков того, что власть стремится прекратить коррупцию, климат безнаказанности, в котором богатые люди покупают справедливость, а бедные люди страдают от несправедливости. Мы хотим надлежащего управления энергетической системой, в частности, транзитом газа. Нас беспокоит правый экстремизм. Мы знаем, что крайне правых немного (это просто российская пропаганда). Но нам не нравится видеть, что бандитизм остается безнаказанным. Мы стремимся, чтобы украинская политика была скучной, чтобы экономика развивалась, а европейская интеграция во всех измерениях – торговля и инвестиции, культура, безопасность, политика, контакты между людьми – продолжалась. Одним словом, иностранцы хотят того же, что и украинцы – честного, стабильного, эффективного правительства.

Селин Маранж

Научный сотрудник Институт стратегических исследований (IRSEM), Франция:

- Исходя из недавнего учебного визита в Украину и многочисленных встреч с украинскими лидерами мнений и руководителями высокого уровня, я считаю, что будущий президент Украины должен быть последовательным и настойчивым в осуществлении антикоррупционных реформ. Например, создание антикоррупционных судов является важным шагом. Однако это не гарантирует независимости системы правосудия, если прокуроры и судьи, известные своим участием в коррупционных схемах, остаются на своих должностях.

Кроме того, будущий президент мог бы организовать в обществе серьезную и открытую дискуссию об украинской стратегии Донбасса, ее целях, путях и средствах. Наконец, существует потребность сосредоточиться больше на решении основных потребностей населения на контролируемых (и неподконтрольных) территориях Донбасса, особенно пожилых людей и детей (разминирование серых зон, школьная инфраструктура, доступ к пенсии, электроэнергии, водоснабжению...).

Констанце Ака

Старший проектный менеджер, научный сотрудник, Институт европейской политики, Германия,

Мартин Стейн

Старший проектный менеджер, научный сотрудник, Институт европейской политики, Германия:

- По нашему мнению, будущий президент Украины должен взять на себя обязательства по реализации реформ, определенных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

5 лет назад президентские выборы состоялись в свете Евромайдана и Революции Достоинства. Курс был четкий: экономическая интеграция и политическое сотрудничество с ЕС. В то же время, за Украиной следил ЕС и его государства-члены. Финансовая и техническая поддержка, вступление в силу СА и перспективы безвизового режима подняли ожидания относительно быстрой трансформации Украины с обеих сторон.

Между тем Украина прошла долгий путь. Стабилизировалась макроэкономическая ситуация; торговля с ЕС растет. Украина ввела огромное количество реформ при поддержке и политическом давлении западных доноров и особенно ЕС. Однако процесс реформ является медленным и имеет высокие социальные расходы, а война и аннексия Крыма продолжаются. И в Украине, и за ее пределами большое разочарование.

В этом году ни один из топ-кандидатов не выдвинул европейскую интеграцию на повестку дня. Аналогичным образом, ЕС и его государства-члены, похоже, теряют интерес к Украине.

На наш взгляд, будущий президент Украины должен:

Рассматривать и коммуницировать процесс ассоциации с ЕС приоритетной задачей. Будущий президент должен прилагать усилия по выполнению реформ. СА продолжает быть четкой дорожной картой, а обязательства по рамочным реформам, таким как борьба с коррупцией и правосудием, создадут доверие внутри страны и снаружи. Выступать за социально устойчивую трансформацию Украины. Пока Украине придется возмещать свои долги, цена реформ будет высокой. Их преимущества будут распределены неравномерно среди населения. Чтобы минимизировать эффект от растущих цен на газ, низкие доходы и отсутствие социального обеспечения, Украина должна выступать за дальнейшую техническую и финансовую поддержку западных доноров. Более того, она должна донести до международного сообщества, что социальная политика играет определяющую роль для общественного восприятия процесса ассоциации с ЕС. Прилагать усилия в выполнении реформ, прежде чем требовать дальнейшей интеграции. Будущий президент Украины должен быть надежным партнером для ЕС, если он хочет и дальше получать его поддержку. Должное внедрение и выполнение гармонизированного законодательства является основой для дальнейших требований интеграции. Обеспечить функционирование координационного механизма по ЕС. Для реализации реформ координация по ЕС в администрации и правительстве требует квалифицированного персонала, адекватных ресурсов и – более чем чего-либо другого – политической воли. Более того, общение с ЕС и международными партнерами должно быть последовательным и не содержать противоречивых сообщений от различных частей украинской исполнительной власти.

Кристина Герасимов

Научный сотрудник Центр Роберта Боша в вопросах стран Центральной и Восточной Европы, России и Центральной Азии при Германском совете по международным отношениям (DGAP), Германия:

- Хотя в украинской политической системе полномочия президента ограничены, он является ключевой фигурой для украинского общества. Одной из компетенций президента является формирование видения страны, достижение которого будет сопровождаться конструктивными и реалистичными шагами на национальном и международном уровнях.

В условиях открытого конфликта с Россией на Донбассе и параллельных обязательств по амбициозной проевропейской программе реформ, как в стране, так и за рубежом ожидания от будущего представителя Украины высоки. Чтобы им соответствовать, будущий президент должен продемонстрировать устойчивую политическую волю к борьбе с коррупцией на высоком уровне и работать над тем, чтобы восстановить общественное доверие к государственным институтам. На фоне коррупционных скандалов последних лет и, как следствие, снижения доверия к украинскому правительству, масштабы многих реформ, принятых после Евромайдана, обесценились. Общественная поддержка болезненной программы реформ является ключевым для успеха любого правительства.

Международное сообщество ожидает президента, который сможет сохранить в Украине стабильность и обеспечить процветание. Хотелось бы видеть политического лидера, решительно настроенного продолжать глубокие структурные реформы в рамках Соглашения об ассоциации и ЗСТ. Хотя уже были приняты многочисленные реформы, все еще ожидается четкий прогресс в их внедрении. Учитывая растущее несоответствие между темпом их принятия и имплементации, европейским правительствам сложнее объяснить своим национальным избирателям, почему нужно и в дальнейшем поддерживать программу трансформации Украины. Более того, имплементация должна выходить за рамки выборочных сфер и персональных интересов для раскрытия настоящего потенциала украинской экономики и общества. Поэтому ожидается, что будущий президент будет внедрять избранный проевропейский вектор Украины не столько как декларативные заявления, сколько как новый способ лидерства и политического поведения.

Тем временем, напомним, ЦИК призвал кандидатов в президенты пока что воздержаться от разговоров о дебатах.

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