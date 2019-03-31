Первый тур выборов президента: как проголосовали украинцы

Явка на выборах была высокой, а экзит-полы определили победителей первого тура

Начало обработки бюллетеней. Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

Первый тур выборов президента: как проголосовали украинцы Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/10a/77c/5ca10a77c100e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/10a/77c/5ca10a77c100e.jpg 2019-03-31T21:15:00+03:00 Аналитика Явка на выборах была высокой, а экзит-полы определили победителей первого тура

В Украине завершилось голосование на выборах президента Украины. В 20:00 по всей стране закрылись избирательные участки. А социологи обнародовали экзит-полы.

По предварительным данным Национального экзит-пола, по состоянию на 18:00 наибольшую поддержку избирателей – 30,4% – получил Владимир Зеленский. Также, по данным экзит-пола, во второй тур выходит действующий президент Петр Порошенко, за которого проголосовали 17,8% избирателей. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко, получившая 14,2% голосов.

Далее по предпочтениям граждан расположились Юрий Бойко (9,8%), Анатолий Гриценко (7,1%), Игорь Смешко (6,4%), Олег Ляшко (4,8%), Александр Вилкул (4%) и Руслан Кошулинский (1,8%). Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов.

Как отметила в прямом эфире телеканала "Украина" сразу после оглашения результатов экзит-полов председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, результаты выборов в целом соответствуют ожиданиям.

"Для нас не являются неожиданными результаты. Потому что они в целом коррелируются с данными соцопросов, которые были обнародованы в середине недели. Неожиданной явилась явка", – отметила Ольга Айвазовская.

Явка не подвела

Еще задолго до голосования эксперты отмечали, что ключевым для результатов первого тура выборов будет явка избирателей. Это было вполне объяснимо по ряду причин. Во-первых, внесистемность Владимира Зеленского не позволяла давать какие-то гарантированные прогнозы относительно количества голосов, которые в итоге сможет получить на данное время самый рейтинговый кандидат.

За месяц до выборов один из наиболее близких к Петру Порошенко политиков рассказывал журналистам, что результат Зеленского точно просчитать фактически невозможно.

"У меня есть товарищ, математик, он по формуле Геллапа по всем данным, которые есть, рассчитал примерные результаты на первый тур. Вышло 26-32% у президента, 18-22% у Тимошенко и от 12% до 38% у Зеленского. Когда я спросил, почему такой разброс по Зеленскому, получил ответ: нет истории, мало данных. Все очень зависит от того, удастся ему привести на выборы избирателя или нет", – рассказал собеседник.

При этом, по его словам, по результатам опросов, из десяти сторонников Зеленского шесть до этого ни разу не ходили на выборы.

"Придут ли они 31 марта – никто не скажет", – отмечал собеседник.

Не менее, а, скорее, даже более важным показатель явки был и для кандидатов, занимавших 2-3-е места в социологических опросах и борющихся за выход во второй тур. С одним нюансом. Поскольку до этого Петр Порошенко и Юлия Тимошенко шли практически вровень (как отмечали социологи, их результаты в последний перед выборами месяц напоминали "качели"), президенту и лидеру "Батькивщины" важно было привести на участки именно своих избирателей.

Впрочем, такая же задача стояла перед всеми кандидатами. И они с ней справились. По данным Центризбиркома, по состоянию на 15:00 явка избирателей была 45,11%, что почти на 5% выше, нежели на выборах главы государства 2014 года (тогда на 15:00 явка составляла 40,36%). Отметим, что пять лет назад итоговая явка составила 59,48%.

Рекордсменом под "экватор" дня была Запорожская область, где на 15:00 проголосовали 49,1% избирателей. Не намного меньше пришли на участки в Днепропетровской и Полтавской областях. А аутсайдером на 15:00 была Закарпатская область, где проголосовали на это время менее 30% избирателей.

"Западная Украина всегда наиболее активно голосовала. Сейчас именно там наименьшее количество избирателей пришло голосовать. Именно это было наиболее неожиданным лично для меня", – сказала в прямом эфире телеканала "Украина" Ольга Айвазовская.

Приятно удивили граждане Украины, голосовавшие за границей. В день выборов корреспондентские пункты "Сегодня" работали во многих странах мира, и практически везде наши корреспонденты зафиксировали огромный интерес граждан к выборам.

Так, в Малайзии некоторые наши соотечественники проснулись в пять утра, чтобы добраться с островов, где они проживают, до избирательного участка в столице. В Израиле украинцы отпрашивались с работы, чтобы проголосовать. Огромные очереди выстроились к избирательным участкам в Польше.















Обошлось без серьезных инцидентов

Перед выборами были серьезные опасения относительно возможных провокаций и попыток срыва процесса – в первую очередь силами извне. Но, к счастью, обошлось без серьезных инцидентов. По большому счету, можно говорить, что выборы прошли даже спокойнее, нежели в "мирные" времена. Возможно, у агрессора и были планы по дестабилизации обстановки в день выборов, однако сработали наши спецслужбы и правоохранительные органы.

Фактически самым серьезным инцидентом, о котором стало известно, была попытка поджога избирательного участка в Черниговской области. Напомним, что в пгт Борзна около 11 утра избиратель бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону кабинок для голосования. В результате происшествия никто не пострадал, избирательный процесс не прекращался.

По данным правоохранительных органов, по состоянию на 18:00 в целом зафиксировано 1612 нарушений. Что, прямо скажем, среднестатистический показатель как для дня выборов. По данным пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, в частности, 112 заявлений и сообщений были связаны с незаконной агитацией, 97 – с фотографированием бюллетеней, 35 – с попытками подкупа избирателей. 30 сообщений касалось попыток повредить бюллетень, 10 – вынести его с участка. Наконец, зафиксировано 9 сообщений о заминировании.

Если говорить в разрезе регионов, то больше всего нарушений – от 100 до 200 – было зафиксировано в Днепропетровской области, Киеве, Одесской и Харьковской областях. В целом число правонарушений было "среднестатистическим" как для дня выборов, потому можно смело говорить, что выборы 31 марта прошли спокойно.

"Для меня очень приятно, что каких-либо системных нарушений, которых опасались и украинские граждане, и иностранные партнеры, не было зафиксировано во время голосования", – отметил в прямом эфире телеканала "Украина" министр юстиции Павел Петренко.

Как ожидается, первые официальные результаты начнут поступать в ЦИК уже в течение нескольких часов. Согласно законодательству, Центризбирком имеет 10 дней для установления окончательных результатов первого тура выборов. Однако в комиссии уже выразили надежду, что официальные участники второго тура будут названы гораздо раньше.

Впереди страну ожидают еще три недели избирательной кампании, которые вряд ли будут уступать по политическому накалу кампании первого тура.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник , 1 апреля, читайте итоговый материал.

Кроме того, ранее "Сегодня" вспомнили итоги выборов президента в прошлые годы – какими были рекордные явки и результаты.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.